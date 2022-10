Izan Guevara, ante su primer oportunidad de ser campeón del mundo

El Gran Premio de Australia retorna este fin de semana al Mundial de Motociclismo, que entra en su recta final con mucha emoción en la categoría de MotoGP, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) acechado definitivamente por el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y con el español Aleix Espargaró (Aprilia) con renovadas opciones, mientras que en Phillip Island se podría ver el primer campeón de la temporada, en Moto3, con el mallorquín Izan Guevara (GasGas). Otro mallorquín, Augusto Fernández, también defiende su ventaja al frente del Campeonato del Mundo de Moto2.

El campeonato entra ya en su recta final y decisiva con mucho por decidir, sobre todo en la categoría ‘reina’, con Quartararo y Bagnaia separados por dos puntos, y en Moto2, donde el español Augusto Fernández (Kalex) aventaja en 1,5 al japonés Ai Ogura (Kalex). Más favorable parece todo para Guevara en Moto3, donde posee casi dos carreras de ventaja y lo tiene todo a favor para ser el primer ganador de la campaña.

Phillip Island y sus bonitas vistas regresan tras dos años de ausencia por la pandemia en una antepenúltima cita que espera mantener todavía la emoción en todos los campeonatos hasta la semana que viene en Sepang (Malasia) y donde un error puede ser ya fatal.

El Gran Premio de Australia podría coronar este domingo a su primer campeón de la temporada, que todo apunta a que será el español Izan Guevara (GasGas), que lo tiene bastante bien encaminado y que afronta su primera gran oportunidad.

El balear fue quinto en Tailandia y se plantará en Phillip Island con una ventaja de 49 puntos sobre el actual subcampeón del mundo, Dennis Foggia (Honda). El italiano ganó en Buriram y tratará de llevar la emoción al menos hasta Malasia, aprovechando su mayor conocimiento de la pista.

Guevara no ha corrido nunca en este trazado y para salir campeón sin depender de su rival tiene que sumar su sexta victoria de la temporada. Si queda segundo, necesita que no sea por detrás del italiano, y si es tercero, Foggia debe estar fuera del podio y que Sergio García Dols, su compañero en el equipo de Aspar y aún con opciones matemáticas, no gane.

Finalmente, también hay un escenario muy apretado en Moto2, donde lidera el español Augusto Fernández (Kalex), con sólo un punto y medio de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Kalex) tras la caótica carrera en Tailandia. El madrileño intentará arañarle puntos a su rival en una pelea que parece que tendrá su final en Cheste (Valencia).