Un incendio en la urbanización Las Palmeras calcina cuatro coches y tres motos aparcadas en la calle

Los bomberos de Mallorca se han trasladado hasta la urbanización de Las Palmeras, perteneciente al municipio de Llucmajor, para extinguir un incendio que ha afectado a cuatro coches y tres motos que se encontraban aparcados en la vía pública, concretamente en la Avenida Las Palmeras.

La alarma se ha activado a las 06:43 horas de este lunes. Hasta el lugar se han desplazado los parques de bomberos de Llucmajor y Palma, quienes han extinguido las llamas sobre las 08:30 horas. También han acudido hasta la zona de las llamas la Policía Local de Llucmajor, que han sido los primeros en llegar y han dado el aviso a los bomberos.

Según ha podido saber OKBaleares, el fuego se ha iniciado en uno de los coches estacionados. Rápidamente, las llamas se han propagado al resto de los vehículos de al lado y el viento ha provocado que el fuego se haya extendido a una zona con vegetación próxima a las motos también calcinadas.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el incendio ha sido fortuito y no ha sido intencionado.

Como se puede ver en las imágenes, el incendio ha calcinado por completo los vehículos y las motocicletas afectadas, pertenecientes a vecinos de la urbanización mallorquina.