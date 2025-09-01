Adiós a los armarios de toda la vida: su sustituto ya lo usaba tu abuela y vuelve a estar de moda

¿Cuántas veces hemos oído decir que la moda es cíclica? En un mundo en el que la decoración y el diseño de interiores cambian a un ritmo de vértigo, los armarios de toda la vida, tienen un sustituto que ya utilizaban nuestras abuelas. No se trata de un mueble nuevo, sino de un elemento clásico que, hasta hace relativamente poco, se consideraba anticuado y por ende, no encajaba en los dormitorios modernos. Sin embargo, vuelve a estar en el punto de mira de diseñadores y amantes del estilo vintage, ya que combina elegancia y funcionalidad de una manera única.

Hablamos del galán de noche, un mueble de madera, generalmente alto y estrecho, que, a diferencia de los armarios de toda la vida con puertas y cajones, cuenta con una serie de barras para colgar batas, pijamas, camisas y bolsos. Antiguamente, este mueble permitía dejar lista la ropa del día siguiente. Hoy en día, se ha reinterpretado este concepto gracias a la nostalgia del diseño vintage.

El sustituto de los armarios de toda la vida

#diyhome #diyhome #diyhomedecor #galandenoche #muebles #mueblehechoamano #diymueble #woodworking #handmadefurniture ♬ dear future husband – 닭발연구소 @ideasytipsdeco Galán de noche DIY fácil ☀️ Buenas noches 😊😉 Por aquí va una nueva idea para prepararte tu propio galán de noche 🤭 Te cuento, utilicé listones de 40*40mm. Para hacer el marco de atrás, que es más alto, corté dos trozos de 90cm, que son los más largos y están a escuadra. Y los otros dos de 45cm, uno está a escuadra, el de arriba y el otro recto, el de abajo. La parte delantera, también tiene esos dos trozos de 45cm y los altos son de 60cm. Para unir ambas partes utilice dos trozos rectos de 18cm cada uno, esa será la separación que tendrá entre los marcos. Para unir las piezas he utilizado primero cola blanca para madera. Y una vez seco esto, lo he unido con tornillos 🔩🪛 Las partes de abajo están unidas con escuadras de 2cm, salvo dos que son de 3cm, solamente porque de las otras no me quedaron más. Y con tornillos de 3*16. La parte de arriba, lo que hice fue un agujero con el taladro y después coloqué tornillos de 5cm de largo. Haciendo el agujero evitamos que se rompa la madera 🪵. El siguiente paso que hice fue tapar alguna imperfección que me había quedado con masilla. La verdad es que la carpintería se me resiste bastante y cometo fallos, pero sinceramente, siento que he mejorado y que ha quedado bonito. Luego lijé y pinté con barniz de color roble 😊 Y nada te leo si tienes alguna duda porque no sé si me he olvidado de algo 🤭🫣🥰 #diy

El galán de noche vuelve a ser un mueble imprescindible en los dormitorios. En un mundo saturado de muebles minimalistas, cada vez más personas apuestan por este tipo de piezas que aportan carácter y personalidad. Los diseñadores recomiendan combinar distintos estilos para que el resultado sea espectacular. Por ejemplo, un galán de noche de madera natural puede contrastar con camas y mesillas modernas. También es posible integrar elementos metálicos o lacados, aportando un aire industrial.

Una de las principales ventajas del sustituto de los armarios de toda la vida es su versatilidad. Apenas ocupa espacio en el dormitorio y permite acceder de manera inmediata a la ropa y accesorios, facilitando la rutina diaria. Los modelos modernos incluyen una serie de características que mejoran su practicidad: barras ajustables para perchas, estantes para zapatos o accesorios, anchos laterales para bolsos, pañuelos o cinturones y espacios para decorar con plantas o marcos de fotos.

El galán de noche combina maderas nobles con elementos metálicos o incluso lacados de colores modernos. Las maderas claras aportan luminosidad y sensación de amplitud, mientras que los acabados oscuros transmiten elegancia y sofisticación. Los detalles metálicos, como barras cromadas o bases negras, añaden un toque contemporáneo.

Guía de compra

El sustituto de los armarios de toda la vida combina funcionalidad y estética. A continuación, te ofrecemos una guía completa para elegir el modelo adecuado: