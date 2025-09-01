El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este martes con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas. De ello ha informado la Generalitat en un comunicado en el que ha concretado que el encuentro tendrá lugar en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16:15 horas.

El dirigente socialista cumple así el deseo del independentista, que lleva un año -desde que Illa fue investido- reclamando un encuentro con el presidente de la Generalitat.

El president ha enmarcado en la voluntad de «mandar un mensaje» de diálogo esta reunión. «Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso», ha señalado al respecto.

Asimismo, ha afirmado que le hubiera gustado recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero que no es posible porque no se le ha aplicado la Ley de Amnistía, y ha concretado que la iniciativa del encuentro ha sido suya y que Puigdemont ha aceptado.

La reunión con Zapatero

Este anuncio llega tras conocerse que José Luis Rodríguez Zapatero se desplazó el pasado jueves a Suiza para mantener un encuentro clave con la cúpula de Junts, en un intento desesperado por salvar los apoyos parlamentarios del partido independentista al Gobierno de Pedro Sánchez.

En medio de la tormenta judicial que azota al PSOE por múltiples casos de corrupción, Zapatero intentó tranquilizar a Carles Puigdemont asegurando que «lo de la corrupción es algo pasajero».

Esta reunión contó con la presencia de Zapatero y Juanfran Serrano por parte del PSOE –ante la ausencia de Santos Cerdán, actualmente en prisión–, y de Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras por Junts. El encuentro tenía dos objetivos principales: conseguir el apoyo independentista para la controvertida reforma judicial impulsada por el ministro Félix Bolaños y tantear la posición de los catalanes de cara a unos eventuales Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, según fuentes cercanas a las negociaciones, los avances fueron prácticamente nulos. Y es que Junts ha dejado claro que no apoyarán ninguna ley mientras no se cumplan íntegramente los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura. Entre las carpetas pendientes destacan la aplicación total de la amnistía a Puigdemont, la oficialidad del catalán en las instituciones europeas y la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat.

La hemeroteca retrata a Illa

Illa se ha convertido en el nuevo enviado del PSOE a las reuniones con Puigdemont, pero en el pasado, el actual presidente de la Generalitat criticó públicamente a Quim Torra, quien ocupara el cargo de president entre 2018 y 2020, por lo mismo y en las mismas fechas.

«Señor Torra, comienza el curso político yendo a visitar a Puigdemont, y por tanto poniéndose a sus órdenes. Eso no es lo que le conviene a Cataluña», le castigó, en unas declaraciones que ahora salen a la luz para retratar a Illa. «Lo que hace no es gobernar, sino ir a pedir instrucciones, a recibir instrucciones del señor Puigdemont, una persona que se ha marchado de Cataluña, que ha huido de Cataluña», le dedicó el líder del PSOE catalán a Quim Torra, del que aseguró que estaba «subordinado» a Carles Puigdemont.

Sobre la amnistía, Salvador Illa cerró entonces taxativamente la puerta a esta posibilidad. «Ni amnistía ni nada de eso, lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso», comentó en el mencionado discurso, en el que pidió ser «un poquito más claro» sobre este asunto. «Si alguien se le ocurriese volverlo a hacer volvería a actuar el Estado de derecho y los socialistas catalanes estaríamos otra vez al lado del Estado de derecho», sentenció.