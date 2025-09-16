Imputado un conductor por realizar maniobras temerarias en la Vía de Cintura de Palma

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra un conductor que fue grabado realizando maniobras temerarias en la vía de cintura de Palma, llegando a obligar a un autobús turístico a detenerse bruscamente en el carril izquierdo. La actuación se inició tras la denuncia de un ciudadano, quien aportó imágenes captadas por la cámara de seguridad de su vehículo.

En el vídeo se observa al conductor infractor realizando maniobras de riesgo, como rebasar líneas continuas y circular en zigzag por los carriles derechos, hasta interceptar violentamente la trayectoria del autobús, en el que viajaban menores de edad con destino al aeropuerto.

El conductor del autobús se vio obligado a frenar de manera brusca para evitar una colisión, quedando detenido en el carril de adelantamiento. Tras el incidente, el autor de los hechos bajó de su vehículo y bloqueó el paso del autobús para increpar al chófer, quien, según testigos, quedó perplejo ante la situación.

Gracias a la colaboración ciudadana y a la labor de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Baleares, se logró localizar e identificar al presunto autor: un hombre de 31 años, residente en Mallorca. Ha sido investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de mantener una conducción responsable y segura, y se agradece la colaboración ciudadana en la denuncia de este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la vida de todos los usuarios de la vía. La Benemérita recuerda que todas las infracciones graves que sean captadas por métodos de grabación pueden ser remitidas al instituto armado para poder actuar en consecuencia.