IMAS y Govern amplían el Servicio de Atención Integral a Domicilio en Mallorca

Con una inversión de 13,6 millones de euros, se garantiza el aumento hasta las 18.400 horas mensuales, lo que significará 654.000 horas de atención hasta 2028 y que se llegue a usuarios de 37 municipios de Mallorca

El Consell de Mallorca, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), y el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Famílies i Afers Socials, han firmado este miércoles un nuevo convenio de colaboración para garantizar y ampliar el Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID), destinado a personas con grado reconocido de dependencia I, II y III residentes en Mallorca.

Este convenio, vigente hasta 2028, supone una inversión de más de 13,6 millones de euros de la Conselleria de Famílies i Afers Socials y prevé la prestación de 654.000 horas de atención a domicilio durante los próximos tres años, con una ampliación mensual que pasará de las 17.000 horas mensuales actuales a 18.400 horas. El IMAS será el encargado de gestionar el servicio y coordinar al personal de atención directa e indirecta que hará posible la ejecución de estas horas.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha estado acompañado durante el acto de firma por el conseller de Benestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado que «con este convenio damos un paso más para reforzar el apoyo a las personas en situación de dependencia y a sus familias. El SAID es un servicio que mejora la calidad de vida de las personas mayores y con dependencia, ya que les permite seguir viviendo en su casa, con seguridad y dignidad, y al mismo tiempo da tranquilidad a los cuidadores habituales».

Un servicio que ha crecido en los últimos años

El SAID ha experimentado una clara mejora en los últimos años, tanto en cobertura como en calidad del servicio:

– La atención se ha ampliado a fines de semana y festivos, para dar respuesta a las necesidades reales de las familias.

– El número de horas de atención se ha incrementado progresivamente: en 2023 eran 13.000 horas mensuales, posteriormente pasaron a 17.000 horas y está previsto incrementarlas, hasta las 18.400 horas prestadas cada mes, antes de que acabe 2025.

Actualmente, el servicio llega a 562 personas usuarias (370 mujeres y 192 hombres) de 37 municipios de Mallorca. Este recurso, gestionado por el IMAS, cuenta con un equipo humano de 246 profesionales de atención directa, que garantizan una atención personal y de calidad a las personas beneficiarias y también un respiro a los familiares y cuidadores principales.

Compromiso de futuro

El convenio establece que las horas de servicio se asignarán de acuerdo con el grado de dependencia reconocido, siguiendo los criterios establecidos por la normativa estatal y autonómica. Las prestaciones incluyen tanto atención personal como ayuda en tareas domésticas y del hogar.

Con este acuerdo, Govern e IMAS refuerzan la red pública de servicios sociales en Mallorca y consolidan el SAID como un recurso esencial para la promoción de la autonomía y la atención de las personas en situación de dependencia.