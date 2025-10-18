Detenido un alumno de 16 años tras por agredir a un profesor y al jefe de estudios en un instituto de Palma

Un instituto de Palma se vio sacudido por un episodio de violencia escolar que ha dejado en estado de shock a docentes, estudiantes y familias. La Policía Nacional detuvo el pasado viernes a un estudiante de 16 años del Instituto de Educación Secundaria Politécnico de Palma, acusado de agredir de manera violenta a un profesor y al jefe de estudios del centro.

Los hechos se produjeron alrededor de las seis de la tarde. Según testigos, el alumno, que cursa el ciclo de Informática, intentó acceder a una sala restringida sin autorización. Ante la negativa del profesorado, el joven reaccionó con una violencia inesperada, propinando empujones y golpes a uno de los docentes. La situación escaló rápidamente cuando el jefe de estudios intervino para intentar calmar los ánimos, y también fue víctima de la agresión.

El centro no dudó en solicitar asistencia urgente a través del 112. Una patrulla de la Policía Nacional acudió de inmediato y logró detener al estudiante en el acto, evitando que la situación fuera a mayores. Fuentes policiales indican que el menor podría enfrentarse a un delito de lesiones, y ahora está a disposición de la Fiscalía de Menores, que determinará las medidas necesarias para corregir su comportamiento.

Según fuentes próximas al instituto, el alumno había sido incorporado recientemente, procedente de otro centro escolar. La dirección y el profesorado aseguran que este incidente ha generado un clima de preocupación y tensión entre el resto del alumnado, que aún asimila lo sucedido.

El episodio ha reabierto el debate sobre la violencia en las aulas y la seguridad en los institutos, recordando la necesidad de protocolos claros y medidas preventivas para evitar que un solo incidente altere la convivencia y ponga en riesgo a estudiantes y docentes.

La comunidad educativa del Politécnico de Palma ha pedido calma, pero también alerta a padres y alumnos, recordando que la prevención y la comunicación son clave para evitar que situaciones como esta se repitan.