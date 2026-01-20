Un hombre agarra del cuello y golpea a una taxista en Palma durante un trayecto para robarle la recaudación

Una taxista de Palma vivió en plena madrugada del pasado martes uno de los trayectos más complicados de su vida laboral al atender a un cliente que se subió al coche sin avisar de que no tenía dinero para pagar el trayecto.

Los hechos sucedieron sobre las 02:35 horas cuando el individuo requirió los servicios de la taxista en el centro de Palma para que lo llevara a su hotel donde se encontraba hospedado. Todo parecía aparentemente normal hasta que en un momento dado el varón comunicó, en pleno trayecto, que no tenía dinero para pagar.

El hombre pidió a la conductora que le llevara de vuelta al punto de origen, pero inmediatamente después el cliente se puso muy nervioso y agarró por el cuello a la taxista desde el asiento de atrás. Luego, trato de apoderarse de toda la recaudación que se encontraba de maneras visible en la parte delantera del vehículo.

Ante esta situación, la trabajadora trató impedir la acción, zafándose del agresor, aunque igualmente acabó recibiendo fuertes golpes. Posteriormente, la mujer se vio obligada a salir del vehículo y esperar la llegada de varios compañeros taxistas a los que avisó a través de una llamada grupal.

A su llegada, los taxistas consiguieron controlar al hombre hasta la llegada de una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional. Los policías recabaron información sobre lo sucedido y se entrevistaron con la mujer.

La víctima se encontraba muy afectada indicando que el hombre, además de intentar sustraerle la recaudación, se había apoderado de su chaqueta, observando los agentes como dicha prensa estaba en poder del cliente.

Por todo ello, la mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario de la capital balear y una vez fue asistida interpuso la correspondiente denuncia.

En vista de los hechos, los agentes procedieron a la detención del hombre, el cual opuso fuerte resistencia haciendo caso omiso a las indicaciones policiales, llegando a manifestar a uno de los policías que a su llegada a la isla habría sido víctima de una sustracción de dinero por parte de un taxista, sin aportar más información.

Finalmente, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.