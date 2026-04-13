El Govern de Prohens lanza IB Digital para liderar la transformación tecnológica de la Administración balear

El Govern balear que lidera la popular Marga Prohens ha lanzado IB Digital para liderar la transformación tecnológica de la Administración autonómica. La presidenta ha presentado este lunes la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones, que situará a las Islas a la vanguardia tecnológica.

Según ha destacado Prohens y recoge el Ejecutivo en un comunicado, IB Digital supone «un paso decisivo para construir una administración del siglo XXI, más ágil, más eficiente y centrada en las personas. Es la mayor revolución tecnológica en la Administración autonómica de los últimos 25 años».

Este proyecto nace con el objetivo de poner la tecnología al servicio de los ciudadanos, simplificar los procesos administrativos y mejorar la calidad de los servicios públicos. Para ello, el Govern ha concentrado por primera vez en una única estructura a más de 400 trabajadores públicos del ámbito tecnológico procedentes de diferentes ámbitos de la Administración, lo que permitirá reforzar la coordinación, optimizar recursos y avanzar con una estrategia común.

La nueva Agencia permitirá superar la fragmentación existente hasta el momento y avanzar hacia una administración más coherente, moderna y preparada para afrontar los retos del presente. «La tecnología ya no es un apoyo o una herramienta auxiliar, es un elemento central para gobernar mejor», ha manifestado la presidenta.

Entre sus principales líneas de actuación, tal y como ha expuesto el director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, Francisco Cánovas, IB Digital impulsará la digitalización y automatización de procedimientos, con el objetivo de reducir la burocracia, agilizar los trámites y ofrecer una experiencia más sencilla y accesible a la ciudadanía. Asimismo, dotará a los empleados públicos de herramientas tecnológicas más avanzadas, que permitan mejorar la eficiencia y centrar el trabajo en tareas de mayor valor añadido.

La Agencia desempeñará también un papel fundamental en materia de ciberseguridad, reforzando la protección de los sistemas y garantizando un entorno digital seguro y fiable, en un contexto cada vez más exigente.

IB Digital se divide en tres áreas estratégicas

En primer lugar, el Área de Experiencia Ciudadana y Apoyo al Usuario Interno, que se encarga, entre otras, de la simplificación administrativa y la sociedad digital. En segundo lugar, el Área de Software Sectorial y Gobierno del Dato, que integra la innovación o la inteligencia artificial. Y, finalmente, el Área Tecnológica Transversal y Ciberseguridad, que gestiona la administración electrónica o las telecomunicaciones.

Durante el acto, celebrado en el Complejo de Investigación de las Islas Baleares, en el ParcBit, la presidenta ha puesto en valor este espacio —el Govern inauguró el Complejo de Investigación en junio de 2024 tras una década bloqueado— como símbolo de la apuesta del Eecutivo por la innovación, el conocimiento y la colaboración entre el sector público y privado. En esta línea, ha recordado el impulso dado al ParcBit durante esta legislatura, con un Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento que moviliza alrededor de 68 millones de euros.

«El objetivo es claro: convertir Baleares en un territorio atractivo para el talento, la innovación y la inversión tecnológica», ha afirmado Prohens, quien ha añadido que la modernización de la Administración autonómica es una condición imprescindible para lograrlo.