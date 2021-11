El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha descartado que por el momento vayan a adoptar nuevas restricciones de cara a Navidades. En este sentido, ha asegurado que frente al aumento de casos por coronavirus, «vacunarse es lo más efectivo». «Es un deber ciudadano, así como una responsabilidad individual y colectiva para salir de esta situación», ha señalado.

Negueruela ha recordado que tres de cada cuatro pacientes con coronavirus que permanecen en UCI no se pusieron la vacuna en su día. En estos momentos, Baleares es la comunidad con menos población vacunada y que unos 500 sanitarios de primera línea todavía no se han inmunizado. A este respecto, ha lamentado el fallecimiento de personas que no se han vacunado. Por ello, a hecho hincapié en la importancia de proseguir con el proceso de vacunación.

El también conseller de Modelo Económico ha sostenido que la situación está controlada. «Toda la sociedad quiere unas fiestas muy diferentes de las del año pasado. No queremos aplicar nuevas restricciones para Navidades, pero tampoco vamos a especular sobre situaciones futuras». Ha insistido en que la situación hospitalaria en Baleares «es bastante buena». Aún así, ha pedido a la población que «sea responsable» durante las fiestas y las reuniones familiares. «Debemos respetar las medidas de prevención».

Desde hace unas semanas, empresarios de la restauración está preparando los eventos para las fiestas. Además, hay muchos sectores económicos implicados en las Navidades que están planificando actividades. La otra cara de la moneda, según Negueruela, son los países europeos «con menos niveles de vacunación», que se están viendo obligados a incrementar las medidas restrictivas. «Esto por ahora no sucederá en Baleares», ha afirmado. El ejecutivo tiene previsto revisar la semana que viene el actual nivel de alerta sanitaria y será entonces cuando se confirmará si las palabras del portavoz son ciertas. En Menorca el nivel de alerta cero, mientras que en Mallorca, Ibiza y Formentera es uno.