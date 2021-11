Los doce marroquíes detenidos por el grave incidente de la ‘patera aérea’ que paralizó el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma pasarán este lunes a disposición judicial. Todo apunta a que serán acusados por desorden público y entrada irregular en España. Sin embargo, las alarmas de la Fiscalía General se han disparado y considera necesario armar una acusación penal. En este sentido, el Ministerio Público baraja la posibilidad de acusarles por un delito de sedición.

El caos que protagonizaron los 24 inmigrantes ilegales el pasado viernes en el aeródromo de Palma no ha dejado indiferente a nadie. No sólo ha revelado una importante brecha de seguridad en el espacio aéreo español, sino que obligará a cambiar el protocolo de actuación frente a los aterrizajes de emergencia por razones sanitarias. Pero también revela la preocupante posibilidad de que surja un nuevo tipo de inmigración. Así, la Fiscalía de Baleares considera que el incidente «es muy grave» y no una simple infracción de las leyes de extranjería. Es una situación muy diferente a la de una patera que llega a la costa. En este caso, se ha puesto en riesgo la seguridad aérea y se ha bloqueado el tráfico.

La decisión sobre si se acusará a los detenidos de otros delitos, además de desorden público y entrada ilegal en el país, todavía no está tomada. Primero deberán pasar a disposición judicial. Además, la investigación sigue abierta. La Policía Nacional y la Guardia Civil sigue buscando a la mitad de los responsables. Y es que de los 24 marroquíes -hay un palestino- que causaron el caos en el aeropuerto de Palma, hay doce en paradero desconocido. Los agentes no descartan que estén recibiendo ayuda o cobijo de familiares o conocidos en Mallorca.

Un complot orquestado en Facebook

Tampoco se ha descartado la posibilidad de que todo lo sucedido formase parte de un plan orquestado previamente. Se trata de una teoría que en las últimas horas ha ganado fuerza y que la policía está investigando. Por ahora, todo apunta a que el plan se gestó a través de un privado grupo de Facebook llamado Brooklyn, cuyo acceso deben aprobarlo los administradores. Según recoge la Agencia Efe, dicho grupo tiene unos 15.000 seguidores, todos hombres y supuestamente se dedica a recaudar dinero para acciones sociales. No obstante, el pasado julio se publicó en su muro un plan parecido al que ha tenido lugar en Palma.

Por otro lado, fuentes cercanas al caso han informado de que el marroquí que provocó la emergencia médica ya tenía antecedentes en España. Fue detenido en 2020 por daños y resistencia a la autoridad. La policía le capturó tras recibir el alta en Son Llàtzer, donde había sido ingresado tras fingir un coma diabético. Con él fue un compañero que trató de escapar más tarde del hospital y que también se cuenta entre los doce detenidos que hay actualmente. Al falso enfermo se le acusa de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería.

El resto de marroquíes fueron detenidos en la calle Manacor, Palma, y en Sa Cabaneta y Es Figueral, Marratxí. También en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan.