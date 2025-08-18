Cazan a los ‘camellos’ que les habían robado la ropa en Ibiza porque la llevaban puesta al venderles droga

La Policía Local de Sant Josep (Ibiza) ha detenido a dos personas a quienes unos turistas descubrieron al ver que lucían prendas que les habían robado días antes.

Según ha informado la Policía en sus redes sociales, los dos hombres estaban vendiendo óxido nitroso en la zona de Playa d’en Bossa, cuando las personas a quienes intentaban vender esta sustancia se dieron cuenta de que llevaban puestos artículos de su propiedad que les habían sustraído previamente.

Dos días antes, los turistas habían sufrido un robo en el interior de su vehículo. Al ver las prendas de ropa que lucían los delincuentes, pudieron reconocer a los ladrones al instante.

Los turistas retuvieron a los ladrones hasta la llegada de los agentes que se hicieron cargo de la situación y devolvieron los bienes a sus legítimos dueños, siendo detenidos y acusados de un delito contra la salud pública y otro por supuesto de robo con fuerza.

Toda una casualidad que ha terminado bien para los turistas y que, al tiempo, explica el proceder de la ‘delincuencia de temporada en la isla mayor de las islas Pitiusas: cuando no roban se dedican a vender droga en plena calle. Una situación que se da en verano tanto en Ibiza como en los ‘puntos calientes’ de Mallorca.

La asociación de anestesiólogos AnesCon advierte del grave riesgo para la salud que tiene el uso fuera del ámbito médico del óxido nitroso, llamado gas de la risa. El presidente de AnesCon, José Antonio de Paz, afirma que «el óxido nitroso es un fármaco que utilizado en el ambiente y contexto correctos y controlado por el personal adecuado no tiene riesgos, o son mínimos. Pero últimamente, no sabemos por qué, y como ya ha pasado con otros fármacos anestésicos como la ketamina, la morfina, el fentanilo o el propofol, se ha sacado fuera de este ámbito médico para utilizarlo con fines lúdico-festivos».