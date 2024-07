La asociación de anestesiólogos AnesCon advierte del grave riesgo para la salud que tiene el uso fuera del ámbito médico del óxido nitroso, llamado gas de la risa. El presidente de AnesCon, José Antonio de Paz, afirma que «el óxido nitroso es un fármaco que utilizado en el ambiente y contexto correctos y controlado por el personal adecuado no tiene riesgos, o son mínimos. Pero últimamente, no sabemos por qué, y como ya ha pasado con otros fármacos anestésicos como la ketamina, la morfina, el fentanilo o el propofol, se ha sacado fuera de este ámbito médico para utilizarlo con fines lúdico-festivos».

El doctor José Antonio de Paz explica que su utilización con fines no médicos «supone un grave riesgo para la salud, porque todos estos fármacos no solo producen las alteraciones del nivel de consciencia -que es por lo que se utilizan-, sino que pueden tener otros efectos que no controlados pueden ser muy perjudiciales e incluso llegar a ser mortales».

Y prosigue el doctor De Paz: «Usado en ambientes festivos tiene además el peligro de que los gases están en unas botellitas que no se han diseñado para uso médico, y por lo tanto no se sabe ni la concentración ni la presión a la que se está administrando».

Hay que recordar, subraya De Paz, «que este gas no lleva oxígeno y, por tanto, si no lo mezclas con un porcentaje mínimo de oxígeno haces que cuando se inhale el cerebro deje de recibir oxígeno y es cuando llega la pérdida del conocimiento».

«Privar de oxígeno al cerebro es tremendamente peligroso, el daño que puede generar es potencialmente muy grave, puede causar hasta la muerte», señala la asociación de anestesiólogos AnesCon.

El óxido nitroso es un gas anestésico que se lleva utilizando desde hace muchísimos años (se descubrió en el siglo XVIII) en anestesiología como coadyuvante de otros gases anestesiológicos y otros fármacos endovenosos. En algunos países, como Estados Unidos y muchos otros, se ha ido sacando del ámbito sanitario -también por razones medioambientales, pues es muy contaminante- y su uso se ha centrado en odontología y en los paritorios.

El doctor De Paz subraya que «es un gas que, como todos los gases anestésicos, tiene sus riesgos; tiene un metabolismo que es inhalatorio -se absorbe y se elimina por el pulmón, excepto una pequeña proporción que se metaboliza en base a la vitamina B12, con lo cual en pacientes con déficit de esta vitamina o problemas de metabolismo puede tener contraindicaciones y problemas secundarios importantes. Pero realmente son raros y muy escasos».

Como todos los fármacos anestésicos, el óxido nitroso debe ser utilizado en un contexto clínico, controlado por personal cualificado y monitorizando a los pacientes de forma continua. El presidente de AnesCon explica que «esto se ha hecho siempre en el ámbito del quirófano, controlado y monitorizado por el anestesiólogo, porque como todos los gases anestesiológicos en condiciones excesivamente altas podría, en casos excepcionales, causar cuadros de depresión respiratoria e incluso hipoxia si se hace inhalar a los pacientes en mezclas no adecuadas de gases».

Por ello, concluye el doctor De Paz, «es importante que los jóvenes lo sepan, rechacen el uso de este gas que de risa no tiene nada y opten por formas de entretenimiento que en ningún caso pongan en riesgo su salud».

Sobre la Asociación de Anestesiólogos

AnesCon es una asociación profesional que surge con el ánimo de dar a conocer y poner en valor la especialidad de la anestesiología en la sociedad mallorquina. Integra a la mayor parte de los anestesiólogos que trabajan en la sanidad privada de la isla, y forma parte desde su nacimiento en la Federación Española de Asociaciones de Anestesiólogos (FEAPA), que fue fundada en 1996 con el objetivo de agrupar a las asociaciones profesionales de ámbito provincial dedicadas a velar por los intereses profesionales y económicos de sus asociados.