El feminismo vuelve a salir a las calles de Palma dividido para celebrar el 25N

En torno a medio millar de personas recorren las calles de Palma este martes, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en dos manifestaciones simultáneas.

Las marchas, convocadas por el Moviment Feminista de Mallorca y la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, han arrancado a las 18.30 horas en la plaza de España y la plaza Porta Pintada, respectivamente. Cabe recordar que este es el cuarto año consecutivo que la ciudad acoge dos manifestaciones separadas para conmemorar el 25N.

Bajo gritos de No son muertas, son asesinadas y Fuera machismo de nuestras calles, centenares de personas han salido a las calles para participar en alguna de las marchas, con los lemas El machismo mata, la lucha feminista se sostiene y Combate la violencia machista, milita feminista.

Esta mañana antes de la manifestación, un centenar de personas se concentró en la plaza del Tubo de Palma, bajo la convocatoria de CCOO y UGT, para hacer un llamamiento a combatir la violencia machista desde todos los ámbitos, atajando sus causas, y aumentando los recursos e instrumentos públicos para su prevención y erradicación.

«Llamamos también al rechazo frontal y a la condena a los discursos negacionistas de la violencia de género y antifeministas que ponen en peligro los avances, cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas y la educación en igualdad, y revictimizan a las mujeres supervivientes», han subrayado en un manifiesto conjunto.

«Las cifras son inasumibles», han subrayado, a la vez que han agregado que la explotación sexual de las mujeres está aumentando.

También el Parlament ha recordado hoy a todas las víctimas de violencia machista de 2025 con el encendido de 39 velas.

Ha sido durante un acto celebrado antes del pleno de este martes, en el que han participado la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

También el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, el jefe superior de Policía de Baleares, José Luis Santafé, y el coronel jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández, así como varios diputados y miembros del Govern.

Le Senne, en su discurso, ha señalado que el 25N debe ser un día para «reivindicar la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las mujeres».

«Unas mujeres que merecen vivir seguras y protegidas por el Estado. Al igual que los hombres. Ni nuestra sociedad ni nuestro Estado de Derecho deben olvidarse de ninguna víctima, cualquiera que sea su sexo, edad o condición social. Tampoco tratar de hacer política con ninguna. Para todas, el máximo respeto, dignidad y amparo», ha incidido.