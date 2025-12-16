Arrasate, la imagen del fracaso: «Queríamos pasar»

«Queríamos pasar, estamos decepcionados». Jagoba Arrasate era la viva imagen del fracaso al final del partido de Riazor en el que su equipo se ha despedido de manera vergonzosa de la Copa del Rey tras perder ante los suplentes del Deportivo en un encuentro en el que prácticamente no ha disparado a puerta, salvo en un remate al travesaño del lateral Maffeo en la segunda parte.

El técnico aseguró que los cinco cambios los habían pedido los jugadores, y que todos ellos habían sido «por fatiga» salvo en el caso de David López, «que sufrió un pinchazo». «Esas circunstancias han impedido que pudieran entrar Muriqi y Mateo Joseph, que eran necesarios porque teníamos poca presencia en ataque», explicó.

«Para mí hemos hecho un buen primer tiempo, con ocasiones. En el segundo se ha igualado más, pero el partido iba a la prórroga cuando nos han marcado el gol», dijo Arrasate, que sin mencionar a Darder lo criticó al quejarse de que en la jugada del 1-0 «hay que saber despejar ese balón».

El técnico, que insistió en que «el vestuario está mal porque teníamos ilusión en esta competición», pasó página y dijo que desde ya «el objetivo es cerrar el año en Valencia con un buen resultado. Tenemos poco tiempo para preparar el partido -el mismo que el rival, que ha jugado hoy en Gijón-, pero iremos a por todas».