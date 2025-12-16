Un gol que hace caer la cara de vergüenza. No hay otra forma de definir el 1-0 del Deportivo. Desde el error en la salida de balón de Sergi Darder a la pasividad de Maffeo, Bergstrom y Kumbulla, la secuencia completa es la clara demostración de la displicencia con la que se tomó el partido el Mallorca. Arrasate queda muy, muy señalado. Son ya dos fracasos consecutivos en la Copa del Rey.

A los 84 minutos de partido, con 0-0 en el marcador, a Sergi Darder se le ocurrió dar un pase en vertical a la salida del área. Noé Carrillo, un jugador del filial que acababa de salir al campo le adivinó las intenciones y le robó el balón, que llegó a la banda, desde donde se produjo un centro que cabeceó en el segundo palo otro jugador del equipo nodriza del Deportivo, el camerunés Ndongo. El remate se fue a la base del poste y el portero finlandés Bergstrom se quedó paralizado. Exactamente igual que el albanés Kumbulla, que permitió que el propio Noé Carrillo recogiera el rechace y marcara a portería vacía.

El gol no es sólo una cadena de errores, sino también la prueba fehaciente de la desidia con la que se tomó el partido el Mallorca. El resultado fue la eliminación de la Copa en la misma ronda que el año pasado, en 16avos de final. Queda ahora un encuentro para acabar 2025, el viernes próximo en Mestalla ante el Valencia, pero desde luego las expectativas no son para lanzar las campanas al vuelo.