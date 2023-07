Este es el lamentable estado del módulo de los socorristas de una playa de Manacor en Mallorca, que ha motivado, entre otras cuestiones, que Som Sindicalistes haya presentado una solicitud ante la dirección general de Emergencias del Govern por «la situación de precariedad observada en el servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Manacor» en la que han pedido «una inspección urgente».

El escrito que han presentado también se ha registrado en el Ayuntamiento presidido por el alcalde independentista de Més-Esquerra, Miquel Oliver, a pesar de que «en varias ocasiones se les ha trasladado verbalmente al alcalde y regidora competente sin que, hasta el día de hoy, haya habido intervención al respecto».

El inmueble está en las inmediaciones de la cueva de Porto Cristo y es utilizado como módulo para, entre otras cuestiones, guardar la tabla de rescate, la silla anfibia, muletas para el agua, e incluso, hay una mesa para comer dentro.

Según ha detallado en un comunicado la sección sindical de la organización en instalaciones deportivas y playas ha trasladado en la solicitud diversos hechos y otras circunstancias informadas por el personal adscrito al servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Manacor.

Según este sindicato, «no se cumpliría el Plan de Salvamento preceptivo en cuanto a la cantidad, calidad e idoneidad de materiales y otros elementos obligatorios para las labores de vigilancia y socorrismo» en los espacios de Domingos Gran, Domingos Petit, Murada, Porto Cristo, s’Illot, Anguila, Mandia, Estany d’en Mas y Antena.

Asimismo, la embarcación utilizada para la vigilancia dinámica «podría no cumplir con las medidas exigidas puesto que su longitud no es suficiente para el traslado de accidentados en camilla». «En todas ellas el Plan de Salvamento no se actualiza desde 2021», han añadido.

Además, en cada una de estas playas «hay portamangueras utilizados como malacates que comprometen cualquier actuación de emergencia por ser elementos ajenos a la misma». Igualmente, «no existe teléfono, tampoco prismático, ni malacate de hierro, no existe un lugar cerrado para atención a pacientes y accidentados, en las calas Domingos Gran y Domigos Petit faltan dos tablas de rescate y en Cala Mendia la tabla de rescate está en un estado inservible».

Por esto, el sindicato, «debido a la gravedad de los hechos y circunstancias relacionadas, pudiendo verse comprometida la seguridad de las personas y de los trabajadores», ha solicitado «una inspección urgente a efectos de comprobación, posibles requerimientos a la concesionaria Emergències Setmil, así como al propio Ayuntamiento y pertinentes sanciones».

Los trabajadores de este servicio se concentraron el pasado viernes como «medida de presión para exigir poner fin a la situación de precariedad en la que se ven sometidos».