Estas son las 9 mejores playas nudistas de Mallorca

Mallorca cuenta con una gran cantidad de playas nudistas de todo tipo y tamaño. Los amantes de tomar el sol o darse un baño refrescante sin ropa están de suerte si viven o se encuentran de vacaciones en la isla balear, ya que abundan por doquier estas playas, muchas de ellas vírgenes..

Y es que la legalidad española no prohíbe esta práctica, a diferencia de otros países de Europa. Sin embargo, es recomendable acudir a playas aptas para practicar nudismo sobre la arena. Bien es cierto que es un hobbie que no se practica tanto como en años anteriores, todavía hay gente que le gusta disfrutar del verano a su particular manera.

Es por ello que en OKDIARIO te ofrecemos un listado de las nueve mejores playas nudistas de Mallorca.

Es Trenc

Sin duda, la playa de Es Trenc es una de las mejores y más famosas de Mallorca. Sus seis kilómetros de extensión a lo largo del sur de la isla, en concreto en la Colònia de Sant Jordi, permite a los visitantes a disfrutar del agua cristalina y de su suave arena. Esta playa empieza después de la zona rocosa de Ses Covetes y se extiende hasta la altura de la Isla Gavina.

Una playa de grandes dimensiones que permite tener algunas zonas donde se practica nudismo, aunque se debe tener en cuenta que hay una grana fluencia de gente al tratarse de una de las playas más famosas de Mallorca. También cuenta con una parte trasera con dunas de arenas, afloramientos rocosos y pinos y matorrales.

Cala de Llucalcari

Esta cala de roca y grava, también conocida como Es Canyeret, es uno de los mejores lugares para practicar nudismo en Mallorca. Se trata de un espacio tan pequeño (50 metros de largo) como tranquilo, donde los que opten por visitar este cala ubicada cerca de la localidad de Deià podrán disfrutar de un ambiente relajado. Además, también se puede disfrutar de una fuente de agua dulce para aquel que quiera refrescarse.

Se trata de una cala protegida (forma parte de la Serra de Tramuntana) y de baja ocupación, pues sus zonas de acceso está sin señalizar. De hecho, se puede llegar a ella haciendo excursiones.

Cala Matzoc

Al igual que la anterior, Cala Matzoc no destaca por sus dimensiones, pero sí por su poca concurrencia de gente y su tranquilidad. Se encuentra ubicada en el parque natural de Artà y ésta si que tiene arena, pero también zona de rocas y alga. Son 80 metros de extensión de pura belleza para practicar nudismo tranquilamente.

Se puede acceder a la cala a través de un camino que se inicia desde Cala Torta y que dura media hora hasta nuestro destino. También se puede tomar otro camino habilitado para vehículos.

Playa nudista Es Mago

Esta playa, ubicada a sólo ocho kilómetros del enclave turístico de Magaluf, destaca principalmente por su agua cristalina de la misma manera que lo hace es Trenc. Se trata de un excelente lugar para practicar nudismo, ya que, como curiosidad, fue la primera playa del municipio de Calvià que fue declarada como nudista.

Cala Mesquida

Ubicada justo en la otra punta de Mallorca que la playa des Mago, en Cala Mesquida (Capdepera) está permitido practicar nudismo, eso sí, sólo en los laterales de la cala. Se trata de una playa familiar con hasta 300 metros de longitud y 130 de anchura. También es una opción fantástica para los surfistas y amantes del buceo.

Playa nudista Es Coll Baix

Es Coll Baix es una de las playas más bonitas de Mallorca. Se encuentra inmersa en la naturaleza y, al igual que Cala Mesquida, también se puede practicar nudismo, pero sólo en algunos puntos habilitados para ello. Y es que se trata de una playa virgen, pública y de grandes dimensiones, por lo que se trata de un destino ideal para tomar el sol y darse un baño.

Esta playa, situada a unos siete kilómetros de Alcúdia, está formada por grava y arena gris, aunque el agua transparente ofrece un contraste muy apetecible para sus visitantes. Se puede acceder a ella por carretera hasta la zona de aparcar, donde deberemos iniciar una excursión a pie de unos 45 minutos hasta la playa.

Playa nudista Es Caragol

Es Caragol es una de las playas nudistas más grandes de Mallorca. Sus 500 metros de longitud y 60 de anchura se llenan de una preciosa arena blanca y dunas que se extienden a lo largo de la playa. Es un lugar idílico para practicar nudismo, pues es una playa aislada que cuenta con baja afluencia y con mar calmado para darse un baño sin ropa.

Se puede acceder a esta playa desde el faro de Ses Salines.

Playa de Sa Canova

La playa de Sa Canova es otra que cuenta grandes dimensiones, en su caso de 1800 metros de longitud y 30 de anchura. Está ubicada en Artà, concretamente entre las localidades de Son Serra de Marina y la Colonia de Sant Pere, y destaca por sus facilidades para acceder a ella. De hecho, se puede llegar a pie, en coche (tiene aparcamiento) o en barco. Por si fuera poco, tiene servicio de autobús interurbano.

Con todo, es una de las playas vírgenes más grandes de Mallorca y está compuesta de grava y arena. Adeás, está rodeada de numerosos yacimientos arqueológicos, cosa que la hace aún más especial. También destaca por su vegetación y sus dunas.

Son Real

Por último nos encontramos con la playa de Son Real. Está a 12 kilómetros de Can Picafort y se puede acceder a ella por carretera hasta Son Serra de Marina, aunque otra opción es ir caminando desde el Club Náutico Serranova. De la misma manera que Sa Canova, Son Real cuenta con yacimientos arqueológicos.

Cabe destacar que esta playa mallorquina es la continuación de la Playa Es Dolç y es donde desemboca el Torrente des Revellar.