Esperanza Catalá es la candidata de Vox al Ayuntamiento de Calvià. En esta entrevista expone sus propuestas para el municipio y entre ellas destaca la bajada de impuestos, la mejora de la limpieza y la seguridad y, sobre todo, la puesta en marcha de diversas iniciativas para favorecer el emprendimiento. «En Calvià hay trabajo pero actualmente la gente sólo aspira a trabajar, no a emprender porque todo son trabas», afirma Catalá.

Pregunta.-¿A qué se dedica?

Respuesta.-En estos últimos cuatro años he sido la portavoz del Grupo Municipal Vox Calviá.

P.-¿Por qué se presenta como candidata a la Alcaldía?

R.-Porque tengo vocación de servicio, quiero solventar los problemas de los ciudadanos de Calviá. Me presento a la Alcaldía para bajar impuestos y tasas a las familias, para aumentar la seguridad ciudadana, actuar contra la delincuencia, prostitución, venta ambulante y okupación y para priorizar a los nacionales en las ayudas municipales. Es imprescindible crear un efectivo plan de viviendas. Revisar ordenanzas municipales para favorecer la actividad comercial. Poner a las familias en todas las políticas

municipales y derogar la normativa catalanista. Quiero devolver a Calviá su esplendor y que vuelva a ser competitivo, no sólo en las Baleares, sino que debemos conseguir ser el referente turístico del Mediterráneo.

P.- Díganos tres motivos por los que los ciudadanos deberían votarle.

R.-Porque somos la única alternativa al cambio político que necesita Calviá, estamos preparados, con ganas, con ilusión, con conocimiento de cada uno de los problemas que hay que afrontar y nos avala una gran experiencia política para gobernar el mejor municipio de las islas Baleares que no es otro que el nuestro, Calvià.

P.-¿Con quién pactaría y con quién no pactaría nunca?

R.-En primer lugar y para hablar de pactos deberíamos tener en nuestras manos los resultados electorales del 28 de Mayo pero tengo muy claras las líneas rojas. No pactaría con ningún partido que no defienda la libertad, que no crea firmemente en la defensa de España, de la familia y de la vida, que no defiendan nuestra cultura mallorquina y española y nuestra lengua mallorquina y que tengan lazos con separatistas, comunistas y etarras.

P.-¿En qué situación económica se encuentra su municipio?

R.-La situación económica de Calviá es la característica de los lugares donde gobiernan las izquierdas. Se han cargado el emprendimiento, la ilusión de tener un pequeño negocio porque están pasando el rodillo tanto con los pequeños comerciantes como con cualquier emprendedor que quiera iniciar su negocio. Emprender con la izquierda es ir directo al fracaso. Trabajo si hay, pero la gente actualmente en Calviá sólo aspira a esto, a trabajar y no emprender. Es por eso que desde Vox Calviá vamos a revisar todas las ordenanzas municipales para facilitar la actividad comercial. Reduciremos y simplificaremos los tiempos y trámites para la obtención de la Licencia de Actividad, apertura y obras. Estableceremos una bonificación de impuestos para nuevas pymes y comercios locales de nueva apertura, incentivando el emprendimiento local.

P.-¿Cuáles serán los pilares de su política municipal?

R.- La bajada de impuestos, de las tasas municipales y la eliminación del impuesto de Plusvalía. Aumentar la seguridad ciudadana, actuar contra la delincuencia, prostitución, venta ambulante y okupación. Realizar un plan de vivienda valiente y eficaz para el municipio. La revisión de las ordenanzas municipales para facilitar la actividad comercial e incentivar el emprendimiento. La eliminación del gasto superfluo y conseguir una eficiente gestión de los recursos municipales. Una Calviá limpia y arreglada con una eficaz programación de limpieza y mantenimiento.

P.-¿Más propuestas?

R.- La creación de un área de familia para su asesoramiento en cualquier trámite que necesiten. Priorizar a los nacionales en el acceso a las ayudas municipales. La derogación de la normativa catalanista separatista y la atención al ciudadano en el idioma en el que se han dirigido a la institución.

P.-¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus vecinos?

R.-La inseguridad, el acceso a la vivienda, los elevados impuestos que se pagan al Ayuntamiento, la limpieza y mantenimiento tanto de nuestras infraestructuras como en las plazas y calles.

P.-¿Qué inversiones propone? ¿Se plantea alguna reforma fiscal sobre los impuestos municipales?

R.-Sí, rotundamente sí, y así lo manifestamos en nuestro primer punto de nuestro programa electoral para Calviá. En Vox siempre hemos pensado que el dinero donde mejor está es en los bolsillos de los ciudadanos. Somos uno de los municipios con los impuestos más elevados de las Baleares, por lo tanto, impulsaremos una reducción del IBI para todos los calvianers y en especial para las familias con el objetivo de alcanzar el mínimo permitido por la ley, así como la reducción de las tasas que gravan a nuestro tejido

empresarial. También tenemos prevista la eliminación del injusto impuesto de Plusvalía.

P.-¿Por qué no se ha solucionado el problema del acceso a la vivienda?

R.-Muy sencillo, porque el equipo de gobierno PSOE, Podemos y Més ha estado más pendiente en proteger suelo que en liberarlo para edificar. Sólo hay que ver el último Plan General que pretenden aprobar para darse cuenta de que su política es la de prohibir y la de expropiar. Desde Vox Calviá proponemos crear un plan de viviendas que cubra distintas opciones

como ayudas para que los más jóvenes puedan acceder a una vivienda de alquiler, ayudas para poder pagar el mismo en caso de necesidad y agilizar los trámites para nuevas construcciones. Incrementaremos la edificabilidad de las parcelas en zonas del municipio en las que haya falta de viviendas, incrementaremos las alturas en extrarradios y promoveremos la construcción de viviendas por parte de la iniciativa privada para sacar viviendas a precio tasado en parcelas municipales.

P.-¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno de su municipio?

R.-Hemos tenido un gobierno municipal con un marcado carácter ideológico pasando por un feminismo exacerbado de la izquierda, un ecosoberanismo característico de Més y el comunismo de Podemos, todos ellos centrados en políticas ideológicas justamente en el momento más delicado por los que ha pasado nuestro municipio que vive del turismo y que ha sufrido, como los demás, una pandemia devastadora para la economía de las familias calvianeras. Con un alcalde que se debe más a la disciplina de partido que a su ciudadanía y que estuvo a punto de regalarle nuestros remanentes municipales (30 millones de euros) para contentar a su jefe Pedro Sánchez y que impedimos. Y esto hay que recordarlo a la ciudadanía, porque este dinero ha salido de sus bolsillos. En cuanto a mantenimiento y limpieza, se ha convertido en un municipio sucio y dejado. La seguridad en estos últimos ocho años de gobierno de izquierdas ha conseguido que

tengamos camellos en cada esquina de Magaluf, ahora ya de día y de noche. Robos, violaciones, palizas y prostitución están en los niveles más altos. Un auténtico fracaso en la gestión de la seguridad de los ciudadanos de Calviá que debe ser el pilar de un municipio.