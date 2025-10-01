España-México sub20: partido clave para el mallorquinista Virgili

Los ojos del mallorquinismo estarán puestos esta noche en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile, donde a las 22.00 horas se enfrentarán España y México en la segunda jornada del Mundial sub20. Es un choque vital para la selección, en la que juega el bermellón Jan Virgili, que se perfila como titular tras jugar una gran segunda parte en el primer encuentro ante Marruecos.

España parte de un 2-0 en contra en la primera jornada, lo que la obliga hoy a derrotar a México, que viene de empatar a dos ante la gran favorita del grupo, Brasil. Hay que recordar que se clasifican para la segunda ronda los dos primeros clasificados de cada uno de los seis grupos, además de los cuatro mejores terceros. Ganar hoy a México significaría dar un paso hacia adelante significativo, aunque incluso así será necesario por lo menos puntuar ante Brasil en la última jornada según cual sea el resultado de los cariocas ante Marruecos.

España cerrará la primera fase este sábado ante Brasil, por lo que ya sabrá este mismo fin de semana si sigue o no en la competición. En caso de que quede eliminada Virgili ya no llega por supuesto a tiempo al partido de esta jornada del Mallorca en San Mamés, que se juega el mismo sábado, pero sí que estaría disponible para la siguiente jornada en el Sánchez Pizjuán. En cambio, si llega a semifinales con la selección habría que esperar una semana más y su retorno no se produciría hasta el partido ante el Levante de la jornada 10 en el estadio de Son Moix.

Virgili causó una gran impresión en su debut en Palma ante el Atlético de Madrid, revolucionando por completo al equipo y participando de manera directa en el gol del empate, pero su convocatoria con la selección le supone un punto y aparte bastante importante, ya que se perderá como mínimo tres partidos y como máximo cinco.