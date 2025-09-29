2-0. A Virgili le pasa de todo en el Mundial: tarjeta y gol anulado

Mal debut para Virgili y para España en el Mundial sub20. El equipo que dirige Paco Gallardo cayó 2-0 ante Marruecos en el primer partido de la fase de grupos y el jugador del Mallorca, que salió en la segunda parte, acabó amonestado. Además, para colmo, le anularon un gol en el descuento. España vuelve a jugar el próximo miércoles ante México en un choque que será decisivo y que puede suponer, en caso de perderlo, decirle adiós de manera anticipada a la competición.

Tras llegarse con empate a cero al descanso Virgili sustituyó en el inicio del segundo tiempo al centrocampista del Girona Joel Roca, pero su influencia en el partido no fue la esperada. Marruecos se adelantó a los 54 minutos por medio del delantero del Famalicao portugués Yassir Zabiri y cuatro minutos más tarde logró el segundo gol, marcado por el mediocampista del Dunkerke belga Gessime Yassine. Para colmo, Virgili vio tarjeta amarilla a los 80 minutos y a los 95 le anularon un gol por fuera de juego.

Pase lo que pase el delantero del Mallorca se perderá el choque de este sábado ante el Athletic, ya que el tercer partido de España será el mismo día ante Brasil. Sin embargo, sí que podría estar disponible para el encuentro de la novena jornada ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, ya que cae además después de una semana de descanso por compromisos de selecciones.