Un empate que es un balón de oxígeno para el Mallorca. El gol de Muriqi vale su peso en oro, porque aunque el equipo siga penúltimo en la clasificación le supone un extraordinario chute de adrenalina de cara a una semana, la que viene, en la que disputará dos partidos muy importantes, el miércoles en San Sebastián ante la Real Sociedad y el sábado de nuevo en Son Moix ante el Alavés, en un choque clave para empezar a sacar la cabeza de la zona de abajo.

El desarrollo del partido, marcado por la prodigiosa actuación de Leo Román y la autoexpulsión de Sorloth, le ha venido muy bien al Mallorca, que en muchos momentos del primer tiempo ha dado la impresión de que recibiría una goleada. Supo aguantar el chaparrón y al final sacó el provecho de un punto por el que nadie hubiera apostado cuando los jugadores se retiraron al descanso.

Es cierto que aún no se ha ganado ningún partido y es cierto que en Son Moix se han sumado sólo dos de nueve puntos posibles, pero ya se vieron brotes verdes en la segunda parte del choque del lunes ante el Espanyol y hoy se han vuelto a repetir. Ahora es el momento de empezar a sumar puntos, comenzando por el miércoles en Anoeta y, sobre todo, el sábado ante el Alavés, en un partido que hay que ganar sí o sí porque se trata de un rival directo.

Eso sí, no se podrá contar con Jan Virgili, que ha jugado un partido maravilloso, porque mañana lunes debe incorporarse a la concentración de la selección sub20 para disputar el Mundial de Chile. El Mallorca sigue trabajando para evitar que el futbolista esté fuera de la isla un mes, pero hay pocas posibilidades. Sin duda será una baja muy importante.