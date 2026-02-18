Enésima ocurrencia del PSOE de Palma: convertir en eje cívico peatonal un tramo de autovía con 150.000 coches, tal y como defenderá este partido en el pleno municipal de febrero a iniciativa de su secretario general, el sanchista Iago Negueruela. Una moción donde exige que el tramo de la autovía de Llevant a su entrada a Palma, una de las más utilizadas y colapsadas arterias de tráfico de la capital balear, sea un eje cívico.

Por ello insta al gobierno municipal del PP a redactar y presentar, con participación ciudadana y de expertos con acreditada reputación y con criterios de sostenibilidad y adaptación climática, este «proyecto integral de rehumanización de la denominada avenida Adolfo Suárez con una visión global de transformación de la fachada marítima este de Palma, en un espacio urbano de calidad, seguro y sostenible con el objetivo de convertir la actual travesía en una avenida metropolitana verde y cívica».

Aunque cuando gobernaron los pasados ocho años no hicieron proyecto alguno en la fachada marítima excepto abandonar a su suerte el edificio de Gesa de propiedad hoy municipal, en el próximo pleno los socialistas instarán al alcalde del PP, Jaime Martínez, a reclamar al Consell de Mallorca y a Autoridad Portuaria la cesión al Ayuntamiento de Palma de la titularidad y gestión completa de este espacio.

En concreto, es el tramo comprendido entre el Palacio de Congresos y la Catedral para poder «aplicar políticas integrales urbanas en un espacio que, a pesar de estar en la ciudad, hasta ahora es tratado como una carretera».

«Se trataría de gestionar esta vía como una calle de ciudad aplicando políticas urbanas de renaturalización, movilidad sostenible y seguridad vial”.

Sin proponer medida alguna para canalizar los 150.000 vehículos diarios que soporta la vía como ya hicieron la pasada legislatura cuando materializaron una reurbanización del Paseo Marítimo eliminando 2.000 plazas de aparcamiento sin crear estacionamiento alguno y provocando la ruina de los negocios de restauración allí instalados, los socialistas vuelven a las andadas. Ahora apuestan en este tramo de autovía por avanzar hacia una movilidad más segura y limpia»

De hecho consideran que ese eje cívico peatonal sería «un paso decisivo hacia una Palma más verde, segura y conectada con el mar, todo avanzando en el modelo de ciudad humana y habitable».

En este sentido afirman los socialistas que sería necesario dar impulso al proyecto de que en el entorno de la playa de Can Pere Antoni haya «un pequeño sistema de dunas litorales, que actúen como barrera natural y espacio verde entre la carretera y la zona de baño».

Y abogan además por «la plantación de árboles de gran porte en los laterales y en el centro de la vía, la creación de parterres verdes y jardines de bajo mantenimiento, y otras medidas de renaturalización urbana que ayuden a disminuir la contaminación, reducir la isla de calor y embellecer el paisaje urbano».

Un proyecto de ensueño que olvida la realidad de los 150.000 vehículos diarios que soporta este tramo de la autovía de Levante, a cuyos conductores no ofrece alternativa alguna.