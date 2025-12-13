El Elche, un novato que no lo parece

Nada nuevo bajo el sol, o si; Cuéllar no figura en la convocatoria a la que se reincorporan Leo Román y Lato mientras se cae Samu por sanción y se mantiene Raíllo con máscara. El contenido de la rueda de prensa rutinaria concedida por Arrasate no aclara mucho más.

El Elche no parece un recién ascendido, le ha tomado el aire a la categoría desde el comienzo del campeonato y ha conjugado una plantilla sin estrellas porque el astro principal destella desde el banquillo: Eder Sarabia. Durante unos años fue segundo de Quique Setién, pero ha aplicado su propio estilo y conformado un equipo que siempre mira hacia arriba, genera ocasiones, presiona constantemente al rival y planta cara a cualquiera sobre todo en el Martínez Valero donde no ha perdido todavía igual que tampoco ha ganado fuera de él. El único que preocupa al entrenador visitante es Muriqi, a nosotros también.

Pero que no se confunda la parroquia local porque Osasuna había marcado un gol fuera en 13 jornadas y en Son Moix metió dos y la décimoseptima posición de los franjiverdes en calidad de visitantes tampoco encierra una tarjeta de presentación de la que fiarse porque los colistas no se le dan nada bien al Mallorca.

Unos jugadores completan más alineaciones que otros, pero Sarabia no entiende de titulares o suplentes. Puede jugar con dos, Affengruber y Pedro Bigas, o tres centrales si se les suma Chust. Pedrosa o Petrot por la izquierda y Alvaro Núñez o Héctor Fort en la banda opuesta son laterales aptos para organizarse en torno a un centro del campo de cinco, con Aguado y Febas al mando y Rodrigo Mendoza, otro a vigilar sin olvidar el juego aéreo de Rafa Mir y Alvaro Rodríguez si no juega André Silva. Bajo palos, Iñaki Peña, el ex suplente de Ter Stegen en el Barça.

Jagoba tendrá que cubrir la baja de Samu para componer doble pivote junto a Mascarell, que está a punto de embarcar para disputar la Copa de Africa. Es el único misterio aparte de los reseñados en el primer párrafo. No hay más cera que la que arde y, por desgracia, no es que se vea mucho fuego, con efe, ni con jota como primera consonante.

Repite José Luis Munuera Montero, lo cual nunca se sabe si es buena o mala noticia. Empezó mal la liga con su arbitraje en Palma al conceder al Barcelona un gol con Raíllo «grogui» que el propio CTA criticó y supuso la expulsión de Morlanes. Le dieron el Sevilla-Betis, primer partido oficial entre andaluces que pita un andaluz, aunque sea sevillano sino de Jaén. Toreó bien en la corrida del Sánchez Pizjuán que se complicó por incidentes graves del público. Esta temporada lleva cinco rojas en siete partidos, ¡ojo al dato!, y cuatro amarillas de media. Imprevisible si el partido se le tuerce. En el VAR, Avalos Barrera, un árbitro de Segunda.