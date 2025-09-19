Dos detenidos, uno menor de edad, por apuñalar a un hombre en una pelea multitudinaria en Menorca

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno de origen colombiano y el otro menor de edad, por apuñalar a otro en una pelea multitudinaria en Menorca, concretamente en Ciutadella.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 15.30 horas del pasado martes, cuando un agente fuera de servicio, perteneciente al Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Ciutadella, presenció una riña entre un grupo de jóvenes.

En ese momento, uno de ellos arremetió contra otro, cayendo este último al suelo. Rápidamente, el grupo se disolvió y los integrantes emprendieron la huida. En ese momento, el agente fuera de servicio comunicó lo ocurrido a la Policía Nacional.

Poco después, acudieron varias patrullas de Seguridad Ciudadana y comprobaron que había un joven tendido en el suelo que había sufrido un apuñalamiento, por lo que los agentes procedieron a prestarle asistencia. Posteriormente, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario si bien la vida de la víctima no corre peligro.

El agente fuera de servicio , junto con el resto de patrullas de la Policía Nacional y en colaboración con la Policía Local, que se unió a la búsqueda de los autores, consiguieron localizar y detener al menor de edad por ser presunto autor de un delito de riña tumultuaria. Además, se le intervino un cuchillo que llevaba, del que trató de deshacerse en las inmediaciones.

Asimismo, pocas horas después, se procedió a la detención del hombre mayor de edad por ser el presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa al apuñalar a la víctima. Se le identificó gracias a la descripción física y a la intervención de Policía Científica.

La Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciutadella de Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Por ello, no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.