Detenidos dos colombianos cuando trataban de robar en un mercadillo navideño del centro de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos colombianos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa tras ser sorprendidos cuando intentaban asaltar un comercio ambulante instalado con motivo de las fiestas navideñas en pleno centro de la capital balear. La actuación policial se produjo en la noche del pasado lunes gracias a un dispositivo preventivo desplegado para reforzar la seguridad en las zonas comerciales más concurridas durante estas fechas.

Desde el inicio de la campaña navideña y la apertura de los mercadillos y puestos ambulantes repartidos por plazas y calles emblemáticas de la ciudad, la Policía Nacional mantiene una fuerte presencia constante con patrullas preventivas destinadas a evitar robos y otros delitos contra el patrimonio, especialmente en horario nocturno.

Fue durante una de estas patrullas cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta detectaron a dos individuos que deambulaban de manera sospechosa por una conocida zona comercial de Palma. Uno de ellos portaba una barra metálica, mientras ambos realizaban movimientos erráticos, deteniéndose repetidamente frente a distintos establecimientos, observando su interior con atención y mostrando una actitud claramente compatible con la preparación de un posible asalto.

Ante esta situación, los agentes decidieron mantener un seguimiento discreto de los sospechosos, que se prolongó durante más de veinte minutos, tiempo en el que los individuos repitieron la misma conducta frente a varios comercios sin llegar a actuar. En ningún momento fueron perdidos de vista por la patrulla, que aguardó el momento oportuno para intervenir con total seguridad.

El seguimiento culminó en la confluencia de la calle Jaime III con el Paseo de Mallorca, donde los dos varones se detuvieron frente a un pequeño comercio ambulante instalado con motivo de la Navidad. Los agentes observaron cómo los sospechosos rodeaban la caravana en varias ocasiones, examinando accesos y puntos vulnerables, hasta que finalmente se situaron frente a la puerta y comenzaron a forzarla de manera decidida.

En ese instante, los policías se apearon del vehículo oficial y ordenaron a los presuntos autores que se detuvieran. Al verse sorprendidos, ambos emprendieron la huida a la carrera en direcciones opuestas, generándose una persecución a pie por una de las zonas más transitadas del centro de Palma incluso en horario nocturno.

Gracias a la rápida reacción de los agentes, uno de los individuos fue interceptado a escasos metros del lugar de los hechos, mientras que su acompañante logró huir momentáneamente por los soportales de la calle Jaime III, haciendo caso omiso a las reiteradas indicaciones policiales. Finalmente fue alcanzado, interceptado y reducido tras ofrecer resistencia activa a la acción policial.

Una vez controlada la situación, los agentes procedieron a la detención de ambos varones, de origen colombiano, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, siendo trasladados posteriormente a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias correspondientes.

Desde la Policía Nacional se destaca que este tipo de intervenciones forman parte del dispositivo especial de seguridad activado durante las fiestas navideñas, cuyo objetivo principal es garantizar la tranquilidad de comerciantes, trabajadores y ciudadanos, así como proteger los comercios ambulantes, especialmente vulnerables durante la noche. La actuación evitó que el robo llegara a consumarse y pone de relieve la eficacia de la vigilancia preventiva y la coordinación policial en el centro de Palma en unas fechas clave para la actividad comercial de la ciudad.