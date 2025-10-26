Detenidos cuatro ladrones rumanos con antecedentes por robar a turistas en la zona de Porto Cristo

La Policía Nacional ha detenido a cuatro rumanos pertenecientes a diferentes grupos criminales organizados por robar a varios turistas en la zona de Porto Cristo, perteneciente al municipio de Manacor (Mallorca).

Los primeros arrestos se produjeron a raíz de una denuncia interpuesta por un ciudadano que informó que le sustrajeron su cartera en el interior de un local situado muy cerca de la playa de Porto Cristo. Tras el hurto, la víctima también recibió comunicación de su banco informándole de que se había generado varias extracciones a través de su tarjeta de crédito por importe de más de mil euros.

Los agentes policiales identificar a los presuntos autores del robo, todos con antecedentes policiales por delito contra el patrimonio cometidos en diversos lugares de Mallorca y la Península. La Policía estableció un dispositivo y detuvo a dos de ellos, quienes formaban parte de un grupo que se desplazaba por distintos municipios durante la temporada turística para cometer hurtos y estafas con tarjetas sustraídas.

Segunda operación

La segunda investigación culminó con la detención de una pareja por varios hurtos en la misma zona de Porto Cristo. La mujer interceptaba a las víctimas realizando maniobras de distracción a los turistas, mientras que el varón, aprovechando el descuido de estos, les robaba objetos de valor como carteras con documentación y dinero en efectivo.

Ambos cuentan con antecedentes por hechos similares en Palma, Inca y otros municipios de la isla. Los agentes procedieron a su detención como presuntos autores de los hechos pasando a disposición judicial donde se dictó una orden de alejamiento de Mallorca.

Cabe mencionar que estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Turismo Seguro implantado por la Comisaría de Manacor con personal de investigación que busca prevenir la delincuencia itinerante y reforzar la seguridad en los núcleos turísticos de la isla.