Detenido en Palma por suplantar la identidad de otro hombre para ocultar una orden de ingreso en prisión

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre de 33 años y nacionalidad española por, supuestamente, tratar de hacerse pasar por otro para ocultar que tenía una orden de ingreso en prisión, cuando fue identificado por cometer una infracción de tráfico.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 25 de enero, sobre las 21.10 horas, cuando una patrulla dio el alto a un vehículo en la calle Manacor por esta falta de tráfico, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

El conductor les indicó que no llevaba la documentación y mostró una fotografía del DNI de otro varón, aunque aseguraba que era él. Su actitud «nerviosa» y las «incongruencias» en sus respuestas levantaron las sospechas de los agentes.

Además, el hombre se negó de forma reiterada a someterse a la prueba de detección de drogas, a pesar de hallarse útiles para el consumo en el interior del vehículo.

Ante la negativa a identificarse correctamente, los agentes trasladaron al hombre a dependencias de la Policía Nacional, donde finalmente se logró su filiación real.

Los agentes comprobaron que sobre él pesaba una orden de detención e ingreso en prisión y que, además, no había obtenido nunca el permiso de conducir.

Por todos estos hechos, la Policía Local de Palma formalizó su detención como presunto autor de múltiples delitos, entre ellos usurpación de estado civil, contra la seguridad vial y resistencia a la autoridad. La Sala de Atestados remitió las diligencias al juzgado y el detenido fue puesto a disposición judicial, que posteriormente decretó su ingreso en prisión.