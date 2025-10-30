Detenidos cuatro africanos en Palma por falsificar sus documentos personales para trabajar en la obra

La Policía Nacional ha arrestado este pasado miércoles en Palma a cuatro hombres, tres senegaleses y un nigeriano, por utilizar documentos personales falsos con el objetivo de conseguir contratos de trabajo para obras de construcción de Mallorca.

Los agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) realizaron comprobaciones rutinarias en diferentes obras de la isla, momento en el que detectaron irregularidades en la documentación presentada por varios trabajadores.

De esta manera, los agentes comprobaron que dichos obreros no eran los verdaderos titulares de los permisos de residencia y trabajo que habían utilizado aposta para solicitar sus contratos laborales.

Los ahora detenidos accedieron a los documentos de terceras personas en situación irregular, aprovechando el parecido físico que guardaban, para evitar los controles de identidad en los lugares de trabajo y mantener una apariencia de legalidad ante las empresas contratantes.

Finalmente, y practicadas todas las comprobaciones y gestiones de investigación, los agentes procedieron, el pasado miércoles, a la detención de los cuatros varones como presuntos autores de un delito de falsedad documental.