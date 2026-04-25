Detenido un ecuatoriano en Palma por romper a golpes los retrovisores de cinco coches en Son Gotleu

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre, de origen ecuatoriano, como presunto autor de un delito de daños continuados, por destrozar los espejos retrovisores de, al menos, cinco vehículos estacionados en la vía pública desde la calle Reyes Católicos hasta la calle Tomas Forteza de Palma.

Sobre las 09:00 horas del pasado jueves, varias patrullas del GAC fueron alertadas por el 091, de que un hombre estaba provocando daños en numerosos vehículos que se encontraban aparcados cerca de la calle Manacor. Según testigos, el varón golpeó y fracturó los espejos retrovisores de al menos cinco coches.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron a un varón cuyas características físicas y vestimenta coincidían plenamente con las aportadas por los testigos. Como el presunto autor de los daños deambulando por la calle Reyes Católicos.

Al observar a las patrullas, el presunto autor aceleró sus pasos e intentó ocultarse entre los vehículos aparcados, si bien fue interceptado por los policías, interpelado sobre los hechos, el varón espetó: “¡He tenido un ataque de ira!”

Paralelamente, otra patrulla efectuó una requisa desde la calle Reyes Católicos hasta la calle Tomas Forteza, donde localizaron cinco coches con

los retrovisores dañados. En vista de los hechos, los agentes procedieron a la detención del hombre, como presunto autor de un delito de daños continuados, realizando su traslado hasta dependencias policiales.