La derogación de la ley de memoria balear traerá el primer gran debate del nuevo curso en el Parlament

Presumiblemente en el mes de febrero, la Mesa del Parlament acordará la fecha para la derogación definitiva de la ley de memoria democrática. La votación se producirá, muy probablemente, en el mes de marzo. Es uno de los asuntos que quedaron pendientes antes de las vacaciones y el primero de gran calado que se llevará a Pleno en 2026.

Ya es sólo una cuestión de agenda parlamentaria. La Mesa del Parlament aprobará en una de sus próximas reuniones la fecha para llevar a pleno la votación definitiva de la polémica derogación de la ley de memoria democrática de Baleares.

El pasado 21 de octubre, El Parlament, con los votos a favor del PP y Vox, ya tomó en consideración la proposición de ley para derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares. La Cámara autonómica debatió en el pleno de ese día la iniciativa impulsada por los de Santiago Abascal, a la que opusieron todos los grupos de la izquierda y el diputado de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba.

El texto contempla la disolución de las comisiones, organismos e instituciones creadas en virtud de la ley y la caída de todos los procedimientos iniciados y no concluidos, a excepción de los procesos de exhumación.

Los otros grandes asuntos en la agenda política

Será el primer gran debate de calado político del año, pero no el único. El Govern también quiere ver aprobado, ahora sí, su Proyecto de Ley de Aceleración de Proyectos, un texto en el que se van a aceptar enmiendas de PP y de Vox sobre asuntos cuya relación con el Proyecto de Ley puede ser sólo indirecta.

Las conversaciones entre ambas formaciones ya se iniciaron antes de las vacaciones y, superados los obstáculos iniciales, no se prevén excesivas complicaciones para el acuerdo.

Eso sí, aún quedan meses de tramitación, dado que la norma debe superar la ponencia del Parlament y después la aprobación en comisión.

La ley que debe permitir la creación de una universidad privada en Baleares y el proyecto del PP para modificar la Ley de Educación y posibilitar la vehicular el castellano en los colegios públicos de Baleares -no prosperará- son los otros grandes asuntos que aguardan en la Cámara al arranque, en febrero, del nuevo curso parlamentario.