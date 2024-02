La demanda de Armengol por las falsas mascarillas no se sostiene: reclamó por un modelo que no compró

La reclamación del Govern de la ex presidenta socialista Francina Armengol por las supuestas mascarillas defectuosas a Soluciones de Gestión, empresa vinculada con Koldo García, ayudante del ex ministro socialista José Luis Ábalos, no se sostiene ni por plazos (la reclamación se tramita tres años después de recibir el material) ni por argumentos: se presentó por un modelo (FFP2) que no fue el que adquirió el Govern (KN95) y que son las que están almacenadas desde entonces en una nave del IB-Salut.

En la contestación que Soluciones de Gestión da el 24 de marzo de 2023 a la carta remitida cuatro días antes por el director socialista del IB-Salut, Manuel Palomino, el adjudicatario del polémico contrato de 3,7 millones expresa su estupor «porque casi tres años después se nos comuniquen unos supuestos defectos en el suministro realizado sobre la base de un análisis de mascarillas FFP2 que no fueron las suministradas», por lo que califica la reclamación del alto cargo del Ejecutivo de Armengol de «extemporánea e improcedente».

En esa carta remitida desde la sede de la compañía en Zaragoza, ocho meses después de que la Guardia Civil en julio de 2022 requiriera al IB-Salut toda la documentación referente a esta compra de material sanitario para investigar posibles irregularidades y mordidas, la dirección de la compañía precisa a Palomino que «el suministro realizado fue mascarilla tipo KN95 y no FFP2.»

«Antes de proceder al suministro, Soluciones les facilitó información exacta sobre cantidad, modelos y norma GB2626 de las mascarillas ofertadas. Dicho material fue aceptado por ustedes dando conformidad a la mercancía recibida, firmada en acta de recepción».

Por tanto, la empresa se reafirma en que el suministro realizado «correspondió a lo ofertado y comunicado en fecha de 25 de abril de 2020 tanto al director de compras, como al subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud Balear, es decir, mascarilla KN95».

Por tanto concluye la misiva, «las mascarillas suministradas KN95 lo eran conforme a lo convenido por ambas partes y cumplían perfectamente con los requisitos administrativos aplicables».

La investigación judicial por la que fue detenido el pasado miércoles Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, investiga supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid para suministrar mascarillas a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.

El montante de los contratos de estas administraciones públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.

Sobre el caso Koldo el portavoz del Govern del PP, Antoni Costa, aseguró en relación a esta carta que la empresa adjudicataria contestó cuatro días después a la misiva remitida el 20 de marzo de 2023 por el Ejecutivo de Francina Armengol, rechazando «por completo» las afirmaciones y asegurando que «las mascarillas suministradas lo eran conforme a lo convenido por ambas partes».

Costa manifestó, en línea con la empresa adjudicataria del contrato, su extrañeza de que «se detecte que las mascarillas no cumplen los criterios de lo que se ha comprado, y más de tres años después, no se haya reclamado a esta empresa el reintegro».

El portavoz del Govern, por ello, no ha descartado que la Administración balear tome, al margen de la auditoría que ya se está realizando, la vía judicial al respecto de este asunto si es necesario.

En relación a la reclamación del Govern de Armengol, la Fiscalía Anticorrupción cree que el ex asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, habría ejercido influencia en beneficio de la empresa Soluciones de Gestión con el objetivo de que la reclamación del Govern balear no prosperara tal y como consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

En el mismo el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno recoge de forma pormenorizada el relato de la querella de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción que en relación a la reclamación de Baleares, recoge que hubo varios encuentros entre Koldo García y Juan Carlos Cueto, a quien el auto señala como «la persona que realmente controla» Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, integrada en el grupo Cueto, aunque figura como propiedad de Íñigo Rotaeche.

Al respecto, el auto recoge que «se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la administración balear, a fin de que ésta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular».