Del aeropuerto al banquillo: tres acusados por intentar pagar vuelos con billetes falsos en Palma

Intentaron colar cinco billetes de 200 euros falsos en el mercado y los cazaron. A pesar de que los mismos eran de una gran calidad, la máquina detectora hizo saltar todas las alarmas. Ahora, los tres detenidos deberán afrontar peticiones de tres años de cárcel para cada uno de los acusados.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma sienta en el banquillo a tres hombres acusados de intentar adquirir billetes de avión utilizando dinero falsificado en el aeropuerto de Son Sant Joan. El juicio, aborda unos hechos ocurridos en septiembre de 2024 y que, según la Fiscalía, destaparon una presunta actividad continuada de distribución de moneda falsa en distintos puntos de Mallorca.

El Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión como supuestos autores de un delito de tenencia de moneda falsa, al considerar que no se trató de un hecho aislado, sino de una operativa destinada a introducir billetes simulados en el circuito comercial.

Los hechos se remontan a los días 19 y 20 de septiembre de 2024, cuando dos de los procesados acudieron al aeropuerto palmesano con la intención de comprar varios vuelos. Para ello entregaron cinco billetes de 200 euros que, pese a presentar una apariencia muy similar a la moneda legítima y resultar fácilmente confundibles a simple vista, eran completamente falsificados.

El intento de fraude se vino abajo por un detalle clave: la máquina de verificación de billetes. El sistema detectó las irregularidades en el papel moneda y bloqueó la operación, impidiendo que los vuelos fueran abonados con dinero falso. A partir de ese momento se activó el protocolo policial y se inició una investigación más amplia.

Ese mismo día, los agentes practicaron un registro en el domicilio donde convivían los dos implicados y un tercer hombre, que también acabaría imputado en la causa. En la vivienda localizaron otro billete simulado, en esta ocasión de 20 euros, lo que reforzó las sospechas de que los acusados disponían de más moneda falsificada y que esta podía estar siendo utilizada de forma habitual.

Los investigadores sostienen que los tres acusados empleaban los billetes falsos para hacerlos pasar por auténticos en operaciones comerciales y compras diversas realizadas en distintos puntos de la isla de Mallorca, aprovechando transacciones rápidas o establecimientos con menor control sobre el efectivo.

Durante la intervención policial también se incautaron 534 euros en billetes auténticos, cuya procedencia no ha podido ser plenamente justificada. La Fiscalía considera que ese dinero podría haber sido obtenido como beneficio de la circulación previa de moneda falsificada, extremo que será analizado durante la vista oral.

El juicio deberá esclarecer ahora el grado de implicación de cada uno de los acusados y determinar si existió una actuación coordinada para introducir dinero falso en el mercado. Un caso que vuelve a poner el foco en los sistemas de control del efectivo y en los aeropuertos como espacios especialmente sensibles a este tipo de fraudes.