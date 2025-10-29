Tres ausencias y tres debuts en el Sant Just-Mallorca

El debut del Mallorca en la Copa del Rey traerá novedades. Habrá tres debuts y faltarán tres de los habituales, a los que Arrasate da descanso. Los estrenos serán los del portero Bergstrom y los defensa Salhi y Olaizola, mientras que se han quedado fuera Leo Román, Mojica y Raíllo, que se reservan para el choque del domingo por la noche ante el Betis en Sevilla. «No queremos que se repita lo del año pasado en Pontevedra», dijo ayer Jagoba Arrasate en la sala de prensa. El técnico aseguró que se han tomado el partido de hoy «muy en serio».

«La Copa está llena de sorpresas y pudimos comprobarlo en nuestras propias carnes. Tenemos que hacer las cosas bien desde el principio. Si es así acabará viéndose la diferencia de categoría. Si no, lo pasaremos mal», dijo el entrenador vasco, que tiene muy claro que «éste es un partido para que los menos habituales aprovechen para coger minutos y confianza».

El entrenador confirmó la titularidad del portero finlandés Bergstrom, por lo que el récord absoluto de longevidad de Cuéllar tendrá que esperar salvo que suceda algo. También admitió que tanto el franco-argelino Sahli y como el canterano Olaizola tendrán minutos, sin descartar de hecho que salgan incluso de inicio, aunque no quiso adelantar la alineación inicial.

«Nos vendría muy bien ganar en todos los sentidos y a eso vamos», aseguró Arrasate, que lamentó que el partido se juegue en el campo del Hospitalet -césped artificial- y no en el del Sant Just, «porque yo creo que los equipos pequeños tienen derecho a que este tipo de encuentros puedan ser ante sus propios aficionados». La Federación vetó el terreno de juego del club catalán al no reunir las condiciones necesarias.

De acuerdo a la convocatoria que hizo pública ayer el Mallorca, la alineación inicial podría ser la formada por Bergstrom, Mateu Morey, David López, Olaizola, Sahli o Lato, Omar Mascarell, Antonio Sánchez, Pablo Torre, Javi Llabrés, Abdón y Marc Doménech. Por si acaso en el banquillo estarán pesos pesados como Muriqi, Morlanes, Darder, Valjent y, como no, la nueva sensación, Jan Virgili. El encuentro arrancará a las ocho de la tarde.