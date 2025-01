Cuando uno pasea por el centro de Palma observa a otras personas que también van a pie. Circulan, deambulan, entre los grandes escaparates de tiendas que colorean el lugar. Es una gran minoría, sin embargo, los que portan alguna bolsa perteneciente a alguno de los comercios. Son días de rebajas. Tras el frenesí de las compras de Navidad la población parece tener asimilada la tan anunciada cuesta de enero. Las compras en estas fechas escasean y son sólo puntuales. En cambio los comercios inundan sus fachadas con carteles llamativos anunciando la llegada de los grandes descuentos.

Miquel Riera lleva levantando la barrera de su icónica tienda de zapatos de la calle Sindicato desde el año 1970. Riera señala que «las rebajas se notan bastante los tres o cuatro primeros días después de Navidad» pero que éstas se terminan «diluyendo con el paso de los días y ya tenemos un ritmo de ventas similar al de años anteriores», explica a OKDIARIO.

El propietario del establecimiento Neus Palou, que heredó de su difunta esposa, considera que «la tónica de ventas estos días es más bien mediocre» y «sólo beneficia a las cadenas grandes», argumenta.

Respecto a años anteriores, Riera añade que hay «muy poca diferencia». Él se conformaría «con cubrir las las ventas del año pasado porque ahora tenemos unos días que son muy malos, entre el frío que la gente no sale y que ya hemos terminado el crédito que teníamos y esto se nota después a la hora de las ventas», comenta entre bromas la triste realidad que vive el comercio de proximidad.

Preguntado acerca de la ausencia de más establecimientos emblemáticos como el suyo Riera argumenta que a los jóvenes de ahora «no les gusta el trabajo y ahora todos nos conformamos con ir pagando nuestras deudas y sobrevivir».

«El verano nos salva un poco, ahí podemos hacer un poco de hucha y nos permite poder pasar poder pagar en invierno, pero de cada año el invierno es ruinoso para nosotros», explica Miquel Riera a OKDIARIO, quien añade que para el pequeño comercio es muy importante «contar con un buen escaparate para el invierno aunque luego la realidad de ventas no corresponda con tus expectativas».

El pequeño comercio, el gran perjudicado

Respecto a las rebajas, la presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, explicó en una entrevista reciente a OKDIARIO que el problema de las mismas es que «desde el 2012 están liberalizadas». Ello quiere decir existen promociones y ofertas continuamente. Manresa manifiesta que «se ha perdido lo que era el calendario de rebajas que tanto beneficiaba al pequeño comercio, ya que no puede competir con las grandes superficies. No puedes llegar a hacer las ofertas tan grandes como te puede hacer una gran cadena. La gente ya no espera las rebajas como antes, esto ha desaparecido». En cambio, «al pequeño comercio sólo le queda luchar contra esto con la atención al cliente y el trato personalizado», apunta.

Por otra parte, la máxima responsable de AFEDECO desde junio de 2024 añade que «el comercio online ya representa el 19,5% de la venta y en algún subsector es el 50% como en libros, música y videojuegos». Este tipo de comercio hace mucho daño al comercio tradicional. Es por ello que desde AFEDECO solicitan un mayor apoyo al comercio de proximidad «con la reducción de cargas fiscales, ayuda a la promoción del producto local, la mejora de la accesibilidad a los centros urbanos donde hay más comercios y la mejora de las infraestructuras con mejores transportes públicos». Desde la patronal consideran que es necesario que haya una regulación ante las grandes plataformas on line.

Manresa también se ha pronunciado acerca de la iniciativa del Govern balear de la creación del Observatorio de Comercio: «Esta iniciativa es importantísima» señala argumentando que «nos proporciona datos reales por sectores». La presidenta de AFEDECO explica que «no es lo mismo lo que está pasando en alimentación que lo que está pasando en textil o en libros. Este Observatorio nos permite saber dónde mejorar y dónde están los problemas. Este Observatorio ya nos ha dado un dato que es exacto. Desde el 2008, el 28,9% de los comercios de Mallorca han desaparecido», resalta Manresa.