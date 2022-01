El comandante general de Baleares, Fernando García Blázquez, ha presidido junto a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, la celebración de la Pascua Militar en el Palacio de la Almudaina de Palma y ha destacado en su discurso «el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución, la defensa de la soberanía e independencia de la Patria, de su integridad territorial y de su ordenamiento constitucional con fidelidad al Rey». Ha finalizado su intervención animando a todos los los asistentes a gritar ¡Viva España! y ¡Viva el Rey!

Armengol preside en Baleares un gobierno de coalición de izquierdas con los secesionistas de Més y los populistas de Podemos, socios que no comparten la idea de la soberanía de España. Incluso el propio PSOE balear, que también preside Armengol, se caracteriza por su tono nacionalista y su defensa de los Països Catalans, tal como hizo recientemente la presidenta del Consell, Cati Cladera.

En esta ocasión, y al contrario de lo sucedido en años anteriores, la presidenta del Govern no sólo ha asistido a la celebración de la Pascua Militar sino que además ha presido el acto junto al comandante general y ha participado en la imposición de medallas. Como viene siendo habitual no han estado presentes los socios secesionistas de Armengol, Més per Mallorca, ni los populistas de Unidas Podemos.

Aparte de Armengol, han estado las principales autoridades de Baleares como el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs; la delegada del Gobierno, Aina Calvo y la presidenta del Consell de Mallorca, Cati Cladera. El PP, que el 12 de octubre fue noticia por no asistir a la celebración en La Almudaina del Día de la Fiesta Nacional, ha estado representado por su líder Marga Proghens. También han estado representados Ciudadanos y Vox y diversos estamentos de las sociedad civil.

El comandante general, nacido en Madrid en 1962, ha pronunciado gran parte de su discurso en un perfecto mallorquín, que ha intercalado con el español.

El general García Blázquez ha resaltado la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la llegada y la distribución de las vacunas contra el coronavirus así como su papel en la aceleración de la inmunización de la población en Baleares.

García Blázquez ha hecho balance de las actividades de las FFAA en el último año y ha subrayado igualmente la colaboración de los Ejércitos de Tierra y Aire y la Armada en las tareas de rastreo de contactos, «esenciales» para afrontar la pandemia desde una detección en primera instancia.

En este punto, ha recalcado la incorporación en los próximos días de los 10 equipos móviles que apoyarán la vacunación y que se suman a los 100 efectivos que han colaborado en las labores de rastreo.

Respecto a los retos de futuro de las Fuerzas Armadas, el comandante general ha resaltado la estrategia de transformación digital que se está llevando a cabo ante los cambios en el entorno operativo, la necesidad de relación con otras organizaciones del Estado, la aparición de nuevas amenazas y el «efecto de las disrrupciones tecnológicas».

Por otra parte, en su balance, el comandante general ha destacado la incorporación de la Comandancia General de Baleares al Mando de Canarias y el inicio de los trabajos para la incorporación operativa en este sentido, así como la operación ‘Insulae IB’ de la Guardia Civil, que permitió la neutralización de un grupo criminal dedicado al robo en viviendas.

García Blázquez ha hecho hincapié igualmente en la coordinación con la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno para «el rescate de personas en el mar que procedentes del flujo migratorio se exponen a situaciones de riesgo y peligro», informa Europa Press.

Durante el acto militar, se han impuesto las corbatas de la operación ‘Balmis’ a los guiones del Regimiento Palma 47 y de la Unidad de Cuartel General.

La conmemoración de la Pascua Militar fue instituida por el Rey Carlos III «en agradecimiento y como prueba de entrañable aprecio a sus Ejércitos» por la recuperación de Menorca.