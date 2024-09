Un total de 136 colegios de Baleares, tanto públicos como concertados, sabotean la libre elección de lengua en sus centros al no incluir la casilla del español como primera lengua de enseñanza en el formulario de matriculación de 4º de Infantil, que corresponde a los alumnos de tres años. De estos, 44 centros son religiosos y miembros de Escola Catòlica (ECIB), la patronal mayoritaria de la enseñanza concertada de las Islas, entre los que se incluyen los diocesanos (12), que dependen del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, con la única excepción del colegio Sant Pere de Palma.

Bajo una interpretación estricta de la legalidad, el asesor jurídico de Escola Catòlica, Marc González, defiende a ultranza que no es obligatorio incluir en sus hojas de matrícula las dos casillas de catalán y castellano para que los padres puedan elegir libremente y sin interferencias la lengua vehicular en la que aprenderán sus hijos.

Este hecho genera un inconveniente a todos aquellos que prefieren el español y no el catalán como primera lengua de enseñanza: deben pedirlo expresamente y por escrito al colegio, ya que esta opción no aparece expresamente en la matrícula.

La libre elección de lengua en la primera enseñanza es un derecho que está garantizado en el artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística. «Los alumnos tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua, sea la catalana o el español. A tal efecto, el Govern ha de arbitrar las medidas pertinentes para hacer efectivo este derecho. En todo caso, los padres o los tutores pueden ejercer, en nombre de sus hijos, este derecho, instando a las autoridades competentes para que sea aplicado adecuadamente», indica la normativa vigente.

Es por ello que el actual conseller de Educación de Baleares, Antoni Vera (PP), envió un correo a los centros de las Islas solicitando que se incluyeran ambas opciones (catalán y castellano) en los formularios. Aún así, la gran mayoría de los colegios concertados de Escola Catòlica no se han dignado a incluir la casilla del español, pues consideran que el correo del conseller Vera no es una instrucción oficial al no haber sido publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).

Falta de ética

El comportamiento de 44 centros concertados de Baleares ha provocado la indignación de la asociación de profesores Plis, adherida a Escuela de Todos, entidad que defiende el bilingüismo y la libre elección de lengua. Desde esta plataforma acusan a Escola Catòlica de falta de ética y de transparencia al considerar que estos colegios católicos tienen la obligación de informar sobre este derecho a las familias.

El portavoz de Plis, Julián Ruiz-Bravo, ha asegurado a OKDIARIO que el hecho de que no aparezca la casilla del español «no es un descuido, está hecho voluntariamente. En los colegios católicos, a parte de cumplir con la ley, deben cumplir con la ética y no lo hacen».

Y es que el portavoz de esta plataforma indica que muchos padres de Baleares «no conocen el derecho de elegir la primera lengua de enseñanza ya que no se les informa desde muchos centros. No informan a los padres de sus derechos, por lo que lo consideramos un fraude de ley. No basta con cumplir la ley si se oculta esta posibilidad, y mucho menos el procedimiento para ejercerlo».

Uno de los centros concertados que no incluye la casilla del español en la matrícula de la primera enseñanza es el Colegio Sagrat Cor de Palma, el único en el que la Conselleria de Educación del Govern presidido por Marga Prohens permite la elección entre español y catalán.

El impreso que estaría distribuyendo este centro a los padres que van a matricular a sus hijos en 4º de Educación Infantil, el único curso donde se tiene que formalizar su inscripción de forma presencial, no cumple con la instrucción del conseller Vera, que obliga a los centros a incluir en el mismo una casilla para la elección de lengua.

Cabe recordar que dar la posibilidad a los padres de Baleares elegir el español como lengua de primera enseñanza al escolarizar a sus hijos en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, a los tres años, era una de las promesas estrella del Govern balear que preside Marga Prohens (PP) en materia de educación.

Sin embargo, son muchos los colegios que se están revelando contra la normativa vigente y desde la Conselleria de Educación miran hacia otro lado. En este sentido, desde Plis denuncian que el Govern «no ha arbitrado ninguna medida normativa para hacer efectivo este derecho, han hecho gala de su pasotismo. No quieren cambiar ni una coma de la legislación y de la normativa actual y creen que así ya lavan su conciencia mandando una carta a los centros, pero no les han hecho caso», concluye Ruiz-Bravo.