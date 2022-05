El Chiringuito, el restaurante de moda en Ibiza: qué comer, precio y cómo llegar

Ibiza es uno de los lugares de las Islas Baleares que no podemos dejar de visitar y en especial El Chiringuito, el restaurante de moda en Ibiza que te encantará. Estar de vacaciones no solo consiste en ir de playa y sol, disfrutar del aire libre es una pequeña parte de lo que podremos descubrir en un lugar cercano como las Islas Baleares. Ibiza es una de las más conocidas con un turismo internacional que invita a verla con otros ojos. Si quieres descubrir el restaurante de moda en Ibiza, no lo dudes, el Chiringuito es tu lugar.

Qué comer, precio y cómo llegar a El Chiringuito el restaurante de moda en Ibiza

View this post on Instagram A post shared by El Chiringuito Ibiza (@elchiringuito_ibiza)

Es Cavallet una de esas playas de Ibiza que enamoran a primera vista es el lugar en el que se alza El Chiringuito. En medio de un rincón de lo más especial que nos ayudará a descubrir la gastronomía más auténtica en todos los sentidos. En el municipio de Sant Josep de Sa Talaia, hay un punto de encuentro entre los amantes de la buena comida, la playa y el sol de Ibiza.

El Parque Natural de Ses Salines es el enclave principal en dónde nos sumergiremos para llegar hasta El Chiringuito. El hecho de que sea un lugar en plena naturaleza invita a realizar este recorrido tan especial que nos llevará hasta él. Merece la pena el esfuerzo de llegar hasta este restaurante caminando por la playa.

Este restaurante tiene parquing con lo cual podremos llegar hasta él con nuestro vehículo. Hasta casi la puerta del restaurante, a unos 700 metros conseguiremos estar en un restaurante de lo más especial. En medio de esta playa podremos disfrutar del sol y de la alegría de un rincón cargado de magia.

El arroz con bogavante es uno de sus platos estrella, pero no es el único que destaca por encima de los demás. Todo lo que provenga del mar que está cerca, será fresco y estará perfectamente cocinado, unos deliciosos mejillones con pastis y apio, el tartar de atún marinado en jengibre o el carpaccio de lubina, son sus recetas destacadas.

Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche podremos degustar los más deliciosos platos en Ibiza. Ver una puesta de sol con unos mejillones perfectamente cocinados o empezar el día con una tapa de lujo. Todo lo que puedas soñar lo tendrás en un plato en el restaurante de El Chiringuito.