Carlos Delgado: «Puedo colaborar con Vox aunque hay cosas que no me gustan»

Carlos Delgado (Palma, 1965) fue durante años militante del PP y ocupó cargos importantes. Fue alcalde de Calvià entre 2003 y 2011 y luego conseller de Turismo con el Govern de José Ramón Bauzá. En 2017, desencantado con el Partido Popular, abandonó la formación. Ahora ha anunciado su intención de volver a la política, pero matiza que sería para colaborar con algún proyecto, nunca para ocupar cargos o aparecer en listas y nunca en el PP. No descarta que su futuro esté en Vox aunque se muestra crítico con esta formación y, por ello, habla de una posible tercera vía.

PREGUNTA. – ¿Va a regresar a la política?

RESPUESTA. – Mi situación profesional y personal actual me permitiría trabajar en algún proyecto. Estoy dispuesto y es algo que me he planteado en los últimos meses. Hablando con la gente he visto que en la derecha balear hay muchos votantes que se sienten huérfanos, no les convence el PP ni Vox. Antes se votaba al PP con una pinza en la nariz, ahora se hace lo mismo con Vox o no se va a votar. No hay nada que nos convenza realmente. En Baleares por lo menos. Aunque creo que a nivel nacional está pasando lo mismo. Hablando con gente del PP me doy cuenta de que a nadie le gusta Feijóo. Y lo que está pasando con Vox a nivel nacional realmente debería ser preocupante para ellos porque los grandes activos personales del partido se están yendo. Ahora estoy dispuesto a colaborar en algún proyecto, pero no quiero liderar ninguna lista, ni tener ningún cargo institucional, ni cobrar un euro público.

P. – Entonces… ¿tiene en mente colaborar con algún proyecto político, pero no necesariamente vinculado a Vox o al PP?

R. – Al PP seguro que no. Yo dejé el Partido Popular en 2017 tras más de 20 años de afiliación. En 2017 me pidieron ayuda para defender una enmienda en el Congreso Regional de Baleares sobre la libre elección de lengua en la educación. Entonces la preparé y la defendí, pero vi cómo mis compañeros votaban en contra de eso. Entonces me di de baja del partido. No he vuelto a votar al PP ni volveré a votar a este Partido Popular mientras siga así. Luego nació Vox, que tiene una serie de planteamientos que se acercan más a lo que yo pienso. Me puedo plantear la colaboración con Vox, pero básicamente porque tiene unos ideales que se acercan más a mí y porque creo que tiene más credibilidad. Pero no coincido en sus planteamientos al cien por cien.

P. – ¿Vox es su opción favorita para regresar al mundo de la política?

R. – Hay cosas de Vox que no me gustan. Yo he sido consejero de un gobierno autonómico y creo en las autonomías, aunque soy consciente de que necesitan retoques. Creo que la Ley de Turismo de Baleares que hicimos en 2012 no se hubiera podido hacer igual de bien en Madrid. Pero sí pienso que la sanidad y la educación deberían ser de competencia estatal. Y hay cosas de Vox que son absurdas. Por ejemplo, que cuando asesinan a una mujer no se pongan en una foto. No pueden estar siempre yendo en contra de todo. Vox no puede ser un partido antisistema. Vox puede intentar mejorar el sistema, pero no ser antisistema. Y a veces dan esa imagen.

P. – Se muestra crítico con los dos partidos hegemónicos de la derecha. ¿Es posible que su regreso a la política sea a través de una tercera vía?

R. – Es posible. Yo creo que si se presentara una tercera vía en Baleares, se llevaría un porcentaje tremendo de votos de Vox y un porcentaje importante del PP. Por lo tanto, es algo que tengo que pensar mucho. Si no es una tercera vía, podría haber alguna posibilidad de colaboración con Vox si este partido es capaz de reconducir su situación actual y cambiar determinados planteamientos.

P. – ¿Ha mantenido contacto con dirigentes de Vox Baleares?

R. – Si ahora me pregunta quiénes son los dirigentes de Vox en Baleares, ni lo sé. No entiendo cómo han podido hacer tan mal las cosas. Yo creo que desde Madrid no se está organizando bien el partido. Un partido debe tener ideología y Vox la tiene, pero tiene que tener organización. Por un lado, tenemos al PP, que es un partido bien estructurado pero sin ideología, y por otro a Vox, un partido con principios e ideología pero sin organización ni estructura.

P. – ¿Cree que ha habido algún avance en Baleares en la defensa del bilingüismo?

R. – No se está notando. Los profesores son bilingües y pueden dar clase en español y en catalán. Se tienen que destinar los recursos económicos suficientes para que se pueda hacer. Todos sabemos lo que está ocurriendo. No existe la libertad real para los padres y hay miedo. Entonces, lo que se tiene que hacer es una gran dotación económica para que los niños puedan ser escolarizados en español. La escolarización en la lengua del Estado es absolutamente imprescindible y el PP lleva décadas fallando en esto. Aparte de esto, la reducción de la Administración, la bajada de impuestos y la simplificación normativa debe ser la prioridad para Baleares.

P. Como ex conseller de Turismo, ¿qué opina de las medidas que se están

intentando adoptar para acabar con la masificación?

R. – Cuando fui conseller hicimos una ley en 2012 que básicamente buscaba la reactivación de la economía. Dimos muchísimas facilidades a los empresarios hoteleros para la reforma y subida de categoría de los hoteles. Fue un éxito total. Las viviendas vacacionales no las permitíamos en plurifamiliar, pero más adelante se permitieron y eso ha provocado una masificación. Pero las plazas hoteleras son las mismas. Lo que yo haría es actuar y tomar decisiones. Para eso te eligen los ciudadanos, no para empezar a hacer debates y asambleas. Se está pasando la legislatura y no hacen nada. El Govern sólo busca consensuar en asambleas y marear la perdiz, y eso sólo se hace cuando no se tienen ideas o se tiene miedo a tomar decisiones. El miedoso no debería estar en política. Hay que solucionar los problemas de la comunidad con rapidez y valentía.