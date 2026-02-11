Caos en Palma: embiste un coche, golpea a la conductora y huye tras robarle el vehículo

La Policía Nacional ha detenido ahora a un joven acusado de robo con violencia y daños tras una investigación que se ha prolongado durante semanas. Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, cuando una mujer sufrió una colisión mientras circulaba por la ciudad. Lo que debía resolverse con un parte amistoso derivó, según la denuncia, en una reacción desproporcionada por parte del otro conductor implicado. El varón comenzó a insultarla y amenazarla en plena vía pública, elevando la tensión en cuestión de segundos.

La situación se volvió todavía más angustiosa cuando el hombre, presuntamente, le cerró el paso con su vehículo, impidiendo que pudiera abandonar el lugar. Acto seguido, empezó a propinarle empujones y golpes, dejando a la conductora en una situación de vulnerabilidad absoluta.

En medio del enfrentamiento, el individuo le arrebató las llaves del coche y se marchó a pie. La víctima, aturdida por lo ocurrido, se dirigió entonces hacia otro hombre que permanecía en el interior del turismo del presunto agresor para recriminarle la actitud de su acompañante. Fue en ese instante cuando el sospechoso regresó de manera inesperada y, sin mediar palabra, se llevó el vehículo de la mujer, dejándola en la calle y sin capacidad de reacción.

La afectada acudió de inmediato a dependencias policiales para denunciar tanto la agresión como la sustracción del turismo y los daños ocasionados. El Grupo de Investigación Oeste de la Policía Nacional inició entonces una labor minuciosa para identificar y localizar al responsable. Aunque lograron determinar su identidad, su paradero resultó difícil de concretar durante semanas.

Mientras la investigación avanzaba, la víctima recibió la inesperada noticia de que su coche había sido localizado. Un familiar del presunto autor le facilitó la ubicación. Sin embargo, el vehículo no tenía llaves y presentaba daños valorados en cerca de 4.000 euros, por lo que fue necesario trasladarlo en grúa.

Finalmente, el pasado domingo, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano consiguió interceptar al sospechoso en una de las zonas que frecuentaba. El joven fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de daños, poniendo fin a una secuencia de hechos que comenzó con un accidente y terminó en un grave episodio delictivo que ha tardado meses en resolverse.