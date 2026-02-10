Caos nocturno en Mallorca: carreras ilegales, menores y drogas alarman a los vecinos de Son Ferriol

Lo que parecía una tranquila noche de invierno se convirtió en un auténtico escenario de película en el camí de Son Roca. Derrapajes, acelerones ensordecedores y una multitud de jóvenes —muchos de ellos menores de edad— tomaron la vía pública para convertirla en un improvisado circuito clandestino. La paciencia de los vecinos se agotó y la Policía Local de Palma tuvo que intervenir.

El pasado 6 de febrero, sobre las 22:15 horas, agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) desplegaron un operativo especial tras meses de quejas ciudadanas. Los residentes denunciaban una situación insostenible: concentraciones masivas, consumo de alcohol y cannabis a plena vista, motocicletas mal estacionadas, basura acumulada y maniobras temerarias que ponían en jaque la seguridad vial.

A su llegada, los agentes se encontraron con una estampa preocupante: alrededor de medio centenar de personas ocupaban la zona mientras varios ciclomotores rugían en competiciones ilegales. El asfalto hablaba por sí solo con marcas recientes de neumáticos evidenciaban derrapes y acelerones extremos, como si la calle fuera una pista de carreras urbana.

El balance del operativo es contundente. 50 personas identificadas y 40 vehículos inspeccionados, la mayoría ciclomotores. Nueve de ellos fueron retirados al depósito municipal tras detectarse modificaciones técnicas no autorizadas, algunas potencialmente peligrosas. Las alteraciones mecánicas, lejos de ser simples tuneos, podrían comprometer seriamente la seguridad tanto de los conductores como de terceros.

Pero eso no fue todo. Los agentes levantaron dos actas por tenencia de sustancias estupefacientes y otras dos por posesión de objetos destinados al consumo de drogas, en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Además, la lluvia de sanciones continuó en materia de tráfico: 21 denuncias por infracciones al Reglamento General de Circulación y 7 más por incumplimientos de la Ordenanza Municipal de Circulación.

Vecinos de la zona aseguran que esta no es una situación aislada. Denuncian que, desde hace meses, cada fin de semana el barrio se transforma en punto de encuentro para carreras clandestinas y botellones improvisados. «Tenemos miedo de que ocurra una desgracia», comentan algunos residentes, preocupados por la presencia de menores en este tipo de concentraciones y por el riesgo que suponen las maniobras peligrosas en vías abiertas al tráfico.

La intervención policial busca frenar de raíz una problemática que, según las autoridades, combina incivismo, consumo de sustancias y grave riesgo vial. El mensaje es claro: la vía pública no es un circuito de carreras ni un espacio sin normas.

Mientras tanto, en Son Ferriol queda la imagen de una noche que terminó con motores apagados, ciclomotores rumbo al depósito y un fuerte aviso para quienes convierten la calle en un espectáculo de velocidad ilegal. La pregunta ahora es si estas medidas lograrán poner fin a unas concentraciones que habían encendido todas las alarmas en el barrio.