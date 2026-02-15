Cae la banda que sembró el pánico en el centro de Palma tras perpetrar 80 robos en tiendas y farmacias

La capital balear vive un golpe policial histórico. La Policía Nacional ha logrado detener a cuatro españoles y desarticular un grupo criminal que durante meses mantuvo en vilo a los comerciantes del centro de la ciudad. Según la investigación, los presuntos autores cometieron cerca de 80 hurtos en establecimientos comerciales, principalmente en tiendas de ropa y farmacias, entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026, causando un perjuicio económico superior a 18.000 euros.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Centro inició la investigación tras detectar un incremento preocupante de hurtos al descuido, con denuncias de comerciantes que alertaban sobre la frecuencia y descaro de los ladrones. Los agentes realizaron un trabajo minucioso, revisando cámaras de seguridad, analizando denuncias y estableciendo patrones que llevaron a descubrir un modus operandi constante: los delincuentes actuaban en pareja, seleccionaban prendas o productos cerca de las entradas, y escapaban rápidamente antes de ser interceptados.

La investigación reveló que los 78 hurtos ocurrieron en más de 25 establecimientos comerciales del centro de Palma. Uno de los comercios fue especialmente afectado, con hasta 25 robos en el mismo lugar, lo que demuestra la audacia y repetición sistemática de los delitos. Los comerciantes, atónitos, describieron la situación como «un asedio constante» que minaba la confianza y seguridad en la zona comercial.

Pero los delitos no se limitaban a tiendas y farmacias. Durante la investigación, la Policía Nacional descubrió que dos de los detenidos estaban también implicados en robos con fuerza en vehículos, realizados en aparcamientos del centro de Palma. Esto evidencia que los presuntos autores tenían un perfil criminal organizado, capaz de actuar tanto en comercios como en vehículos, con una estrategia calculada y un alto grado de planificación.

Tras la recopilación de pruebas, la Policía estableció un operativo de detención que permitió arrestar a los cuatro hombres, todos con antecedentes por delitos similares. Una vez trasladados a dependencias policiales, los presuntos autores fueron puestos a disposición judicial, donde se les impusieron medidas cautelares de alejamiento, prohibiéndoles acercarse al centro de Palma.

La operación ha sido calificada por las autoridades como un éxito en la lucha contra la delincuencia organizada en la capital balear. Comerciantes y vecinos del centro han recuperado la tranquilidad tras meses de inseguridad y preocupación. La Policía Nacional destaca que la desarticulación del grupo demuestra la efectividad de la investigación criminal, la coordinación entre unidades policiales y la vigilancia constante en zonas comerciales estratégicas.

Este caso pone de relieve la importancia de reforzar la seguridad en los establecimientos comerciales y la necesidad de que los ciudadanos mantengan la alerta ante posibles delitos al descuido. La actuación policial en Palma sirve como advertencia para otros grupos criminales que podrían intentar aprovechar la densidad de tránsito en zonas urbanas para cometer hurtos y robos.

Con esta detención, el centro de Palma recupera poco a poco la normalidad, y los comerciantes pueden trabajar con mayor tranquilidad, sabiendo que la Policía Nacional está atenta y preparada para actuar contra cualquier intento de delincuencia organizada que ponga en riesgo su patrimonio y seguridad.