Un vecino localiza en buen estado a la mujer de 85 años desaparecida en Pollença

La anciana salió a pasear sobre las 16.00 horas del jueves por el camino de Ternelles

Un vecino ha encontrado a la mujer, que estaba desorientada, y ha avisado a Emergencias

Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca.

La mujer de 85 años que estaba desaparecida desde este jueves en Pollença ha sido localizada esta mañana en buen estado.

Según han informado los Bomberos de Mallorca , un vecino ha encontrado a la anciana, que estaba desorientada, y ha avisado a los servicios de emergencias.

La mujer salió a pasear sobre las 16.00 horas del jueves por el camino de Ternelles y a las 21.00 horas, al no haber regresado, su hija avisó al 112.

Inmediatamente se activó un dispositivo de búsqueda que se alargó hasta las 3.30 horas de la madrugada y que se ha retomado a primera hora de esta mañana. Han participado los Bomberos del grupo de rescate de montaña, efectivos de la Policía Local de Pollença, Guardia Civil, Protección Civil y un grupo canino de los Bomberos.

