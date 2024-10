El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares hace una llamamiento para aumentar las donaciones de sangre

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para reforzar las reservas de sangre – especialmente de los grupos 0+, 0-, A- y B+-, fundamentales para garantizar la atención médica habitual y estar preparados ante posibles situaciones de emergencia.

Actualmente, las reservas se encuentran en un nivel bajo, con tan solo 566 unidades disponibles, mientras que para cubrir las necesidades semanales se requieren alrededor de 1.000 donaciones, según han indicado en un comunicado.

La entidad ha subrayado que con una sola donación de sangre puede ayudar hasta tres personas distintas gracias a las plaquetas y glóbulos rojos que se consiguen. Las transfusiones van destinadas a tratar a pacientes con enfermedades crónicas, personas que requieren intervenciones quirúrgicas y para atender imprevistos como accidentes o urgencias médicas.

El Banco de Sangre y Tejidos dispone de un centro de donación en Palma, ubicado en la calle Rosselló y Cazador, con un amplio horario de lunes a viernes, de 08.00 a 20.30, y los sábados de 09.00 a 13.30.

Asimismo, hay puntos de donación itinerantes disponibles en las distintas islas. Para concertar una cita, se puede acceder a la página web donde también se encuentran actualizados los puntos de donación y horarios.

A Balears fan falta 1.000 donacions setmanals per a cobrir les demandes hospitalàries 🏥.

El fet de donar és ràpid (uns 20-30 minuts), indolor i et farà sentir molt bé 💪💉 per haver-hi ajudat a les persones necessitades.

