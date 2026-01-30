El Banco de España asegura que la contención turística en Baleares se debe al excesivo calor en verano

La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, ha apuntado que el cambio climático es uno de los impulsores de la desestacionalización del turismo en Baleares. Así se ha pronunciado este viernes durante su participación en la jornada De la Intensidad al Valor: la necesaria adaptación del modelo turístico, organizada en Palma por el Banco de España y la Cámara de Comercio de Mallorca.

Núñez ha asegurado que, de acuerdo con la evidencia recopilada por el Banco de España, los efectos del cambio climático como la escasez de recursos hídricos o el aumento de la temperatura del mar «ya están influyendo en el comportamiento de la demanda turística internacional» en el archipiélago.

Esta, ha detallado, está mostrando un «mayor dinamismo» en los meses de otoño e invierno y está evolucionando «de manera contenida» durante el verano, es decir, que está impulsando la desestacionalización.

Desde una perspectiva económica, ha subrayado, esta nueva realidad plantea tanto ventajas como desafíos, dado que provoca un cambio en cuestiones como el perfil temporal de los ingresos, las necesidades de las empresas o la rentabilidad de determinadas inversiones.

En una comunidad como Baleares, donde los precios de la vivienda lleva años registrando incrementos por encima de la media nacional, estos cambios también están provocando tensiones en el mercado inmobiliario y en los servicios para los residentes.

«Hay tensiones en la demanda que interactúan con la actividad turística y tiene implicaciones tanto sociales como macroeconómicas», ha explicado.

En las jornadas está previsto que participen representantes de entidades bancarias, organizaciones sociales e instituciones económicas. Las conferencias versarán sobre el cambio climático, los desafíos ambientales o la diversificación económica, entre otras cuestiones.

Las estadísticas del año 2025 ofrecidas por AENA confirman la contención del turismo en Baleares durante el pasado año. El aumento del número de pasajeros es prácticamente inapreciable respecto a 2024 con un incremento del 1,5% en Palma, un 0,7% en Ibiza y un 0,9% en Menorca. Por tanto, aumentos mínimos en 2025 en los tres aeropuertos de las Islas.

Quedan atrás los fuertes incrementos de pasajeros en los aeródromos del archipiélago registrados especialmente tras la pandemia.