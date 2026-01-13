AENA confirma la contención turística en Baleares: aumento de pasajeros en torno al 1% en 2025

Las estadísticas del año 2025 ofrecidas por AENA este lunes confirman la contención del turismo en Baleares durante el pasado año. El aumento del número de pasajeros es prácticamente inapreciable respecto a 2024 con un incremento del 1,5% en Palma, un 0,7% en Ibiza y un 0,9% en Menorca. Por tanto, aumentos mínimos en 2025 en los tres aeropuertos de las Islas.

Quedan atrás los fuertes incrementos de pasajeros en los aeródromos del archipiélago registrados especialmente tras la pandemia.

El aeropuerto de Palma ha cerrado el año 2025 con 33,8 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 1,5% en relación a 2024. Según los datos dados a conocer por AENA, del total de viajeros comerciales, 8,9 millones volaron en conexiones nacionales (-0,8%), mientras que 24,8 millones optaron por vuelos internacionales (+2,4%).

En relación al tráfico internacional, los países con mayor tráfico de viajeros fueron Alemania, con 9,8 millones de pasajeros (-0,8%); Reino Unido, con 5,9 millones (+3%) y Suiza, con 1,3 millones (+5,4%).

El aeropuerto mallorquín llevó a cabo durante todo el año anterior 246.486 operaciones, entre despegues y aterrizajes, un 1,4% más en comparación con las operaciones realizadas en 2024.

Por su parte, el aeropuerto de Ibiza cerró 2025 con 9,14 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 0,7% en comparación con el año 2024. De la cifra total, 3,77 millones de personas viajaron en conexiones nacionales, lo que supone un 1% menos respecto al año anterior, y 5,34 millones lo hicieron desde o hacia aeropuertos internacionales, un 2,1% más que en 2024.

Por mercados internacionales, Reino Unido fue el que más pasajeros contabilizó con 1,87 millones; le sigue Italia, con 968.861; Alemania, con 694.734 y Países Bajos, con 578.690.

En cuanto a las operaciones de aeronaves, el aeropuerto de Ibiza llevó a cabo en 2025 un total de 85.086 vuelos, sumando los despegues y los aterrizajes, dato que implica un crecimiento del 2,5% en comparación con el año anterior.

Finalmente, el aeropuerto de Menorca cerró el año 2025 con 4.210.152 pasajeros. Esta cifra supone un 0,9% más que el año anterior. De la cifra total registrada, 4.203.569 se desplazaron en vuelos comerciales, de los que 2.104.377 viajaron en conexiones nacionales (-1,9%) y 2.099.192 (+3,8%) en rutas internacionales.

Durante el 2025, el aeropuerto menorquín atendió un total de 37.444 movimientos de aeronaves, un 1,3% más que en el 2024.