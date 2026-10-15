Baleares busca a la desesperada panaderos para poder garantizar la continuidad del oficio

Baleares busca a la desesperada panaderos para garantizar la continuidad del oficio y ha creado una bolsa de trabajo para poner en contacto a hornos que necesiten personal con trabajadores que quieran dedicarse al mismo.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través de la Agencia de Desarrollo Regional de las Islas Baleares (ADRBalears), da a conocer las ofertas disponibles entre los centros educativos con grados de formación profesional de cocina y de hornería para que las pasen a antiguos alumnos que busquen trabajo o que deseen cambiar.

Esta es una de las iniciativas que llevan a cabo la ADRBalears y la Asociación de Panaderos y Pasteleros de las Islas Baleares para fomentar el relevo profesional y garantizar la continuidad de un oficio ligado al patrimonio gastronómico y cultural de Baleares.

Una de las acciones que ha tenido mejor acogida son las charlas motivacionales que panaderos en activo ofrecen al alumnado de ciclos formativos para explicarles el día a día del oficio.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, presentó esta semana el programa de actividades organizadas con motivo de la celebración de la Semana del Pan 2026.

La Semana del Pan presenta actos destinados a promover el consumo de pan artesanal, visibilizar el oficio de la panadería y fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía.

Destaca la tradicional visita guiada por establecimientos emblemáticos que este año será en Pollença. Además, también se llevará a cabo una clase magistral a alumnos a cargo de Mauro Benseñor de Forn de Barri, que explicará su experiencia como empresario con una visión joven y renovada del oficio de panadero.

Como ya se inició el año pasado, alumnos de Primaria participarán en talleres para promover el consumo de pan artesanal y hábitos alimentarios. Se llevará a cabo un taller en Mallorca y, como novedad, en Menorca.

La ADRBalears gestiona, junto con la Asociación de Panaderos y Pasteleros, la marca Pa d’aquí, forn i tradició, a la que están adheridos un total de 270 establecimientos con obrador que ofrecen al menos dos tipologías de pan tradicional y elaboran el 70 % de los productos que tienen a la venta.

Uno de los principales objetivos es que los consumidores identifiquen este sello con un producto de calidad, saludable y de proximidad. Los consumidores pueden consultar los hornos de Pa d’Aquí en la web www.padaqui.es.

Además de los establecimientos y sus productos, los visitantes pueden conocer los panes considerados como tradicionales de las Islas Baleares: pan payés (blanco o moreno), pan de xeixa, llonguet, panet d’oli, galletes fortes de Ibiza, galleta d’oli, cóc de Ciutadella, magraneta y viena.