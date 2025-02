El Athletic de Bilbao aprieta por Robert Navarro. Los medios bilbaínos ya hablan a las claras de una «oferta» al jugador del Mallorca, que sólo quiso firmar por un año este pasado verano cuando abandonó la Real Sociedad. Aunque siempre lo ha negado, su acuerdo con los «leones» es un secreto a voces desde que estuvo cedido en el Cádiz la pasada temporada.

La negativa de Robert Navarro a renovar su contrato con la Real Sociedad, lo que llevó al club donostiarra a apartarlo, ante la evidente sospecha de sus conversaciones con el Athletic, fue lo que permitió al Mallorca fichar a bajo coste al internacional sub21, que ya desde el principio puso como condición que su compromiso tuviera fecha de caducidad el 30 de junio de 2025. La dirección deportiva de Pablo Ortells era consciente desde el primer momento de lo que había, pero no quiso perder la oportunidad de traer a un jugador de un nivel muy elevado, como ha demostrado sobradamente en el equipo.

A partir de ahí, el futbolista ha eludido referirse a su futuro. Ha dicho que se siente «muy feliz» en el Mallorca, pero comenzando por el propio entrenador, Jagoba Arrasate, todos saben que ante la oferta del Athletic será muy difícil retenerle. La situación es la misma que se vivió hace dos temporadas con Galarreta, que tambén había llegado a un acuerdo con los vascos y que rechazó una tras otra todas las propuestas de renovación que recibió del Mallorca.

Nunca se puede decir nada en el fútbol, pero lo más probable es que Robert Navarro se incorpore al Athletic con la carta de libertad a partir de la próxima temporada, lo que forzará al Mallorca, que no recibirá nada a cambio, porque el jugador acaba contrato, a buscar a otro futbolistas de sus condiciones en el mercado, lo que no resulta nada sencillo. A Pablo Ortells siempre le ha gustado mucho el cántabro Pablo Torre, tal y como adelantó OKDIARIO, pero es una operación muy, muy complicada porque de momento el jugador no quiere abadonar el FC Barcelona.

Aunque nacido en Barcelona, Robert Navarro es de ascendencia navarra y pasó gran parte de su infancia y juventud en Pamplona, por lo que es un futbolista «fichaje» por el Athletic de acuerdo a su política. Tiene 22 años y es internacional sub-21.