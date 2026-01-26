Jagoba Arrasate se la volverá a jugar ante el Sevilla en Son Moix en la próxima jornada de Liga. La situación del entrenador vuelve a ser extremadamente delicada tras el 3-0 encajado ayer en el Metropolitano y, sobre todo, tras la triste imagen que dio el equipo, incapaz de disparar entre los tres palos. Difícilmente sobrevivirá el entrenador a un mal resultado ante los andaluces, a los que ya ganó en el Sánchez Pizjuán en la primera vuelta.

A Arrasate le espera una semana muy larga porque el Mallorca no jugará hasta el lunes y es bastante probable que cuando salga al campo esté en posiciones de descenso, ya que el resto de equipos de la zona baja habrán disputado por entonces su partido. Se da además la circunstancia de que el choque se disputará en las horas finales del mercado, que se cierra precisamente el lunes dos de febrero a las doce de la noche.

Tal y como contó OKBALEARES, el plan del Mallorca pasa por intentar aguantar hasta final de temporada y luego activar la cláusula que permite al club rescindir el último año de contrato del entrenador, en el que ya prácticamente nadie cree. El problema es que hay que poder llegar hasta ahí sin comprometer seriamente el descenso a Segunda División, y por eso el partido ante el Sevilla se plantea como una verdadera final, teniendo en cuenta además que en las siguientes jornadas toca subir una cuesta empinadísima ante FC Barcelona, Betis, Celta y Real Sociedad.

Mientras tanto, Ortells y su equipo siguen trabajando para incorporar a un nuevo delantero a la plantilla. Le queda justo una semana para llevar a cabo un fichaje que el equipo pide a gritos, pero no es fácil porque uno a uno se van cayendo todos los objetivos que se había marcado el club. El último nombre es el del belga Cyril Ngonge, pero en las últimas horas se había enfriado el fichaje a causa de las elevadas pretensiones económicas tanto del jugador como del club que detenta sus derechos, el Nápoles.