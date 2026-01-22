El Mallorca se centra en el extremo belga Cyril Ngonge una vez se ha caído la opción del argentino Benjamín Domínguez, al que el entrenador del Bolonia quiere retener en su plantilla. Ngonge, que pertenece al Nápoles, aunque está cedido en el Torino, ha jugado esta temporada 19 partidos en la Serie A en los que ha marcado un gol y ha repartido una asistencia. Tiene 25 años, ha sido una vez internacional con la selección de Bélgica y puede jugar en cualquier puesto de la delantera.

Formado en las categorías inferiores del Club Brugge, debutó con el primer equipo en diciembre de 2018 en la Jupiler Pro League, aunque su participación fue limitada (apenas 4 partidos). En busca de minutos, se marchó a los Países Bajos: primero al RKC Waalwijk (2021-2022) y después al FC Groningen, donde se consolidó como titular indiscutible en la Eredivisie, destacando por su velocidad, regate y capacidad goleadora.

Sus buenas actuaciones llamaron la atención de clubes italianos, y en enero de 2023 fichó por el Hellas Verona. Allí mostró destellos de calidad en la Serie A antes de ser traspasado al SSC Napoli en el verano de 2023. En Nápoles no logró un rol protagonista, disputando alrededor de 35 encuentros y anotando 3 goles en dos temporadas, aunque conquistó un título con el club. Para recuperar regularidad, en julio de 2025 se marchó cedido al Torino con opción de compra. En la temporada 2025/26 ha contribuido con goles y asistencias (1 gol en Liga y 2 asistencias en Liga y Copa), consolidándose como un atacante versátil y dinámico, que es precisamente lo que busca el Mallorca.

Ortells tiene días aún por delante para negociar su llegada. El Torino pagó por su cesión un millón de euros y es de imaginar que en cifras algo inferiores se moverá ahora el Mallorca ya que se ha consumido la mitad de la temporada. En cuanto a su salario, está en torno a dos millones de euros.